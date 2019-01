Január 14-én, hétfőn újabb beruházás kezdődik az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területén: pályázati forrásból korszerűsítik a szakrendelőt.

Az energetikai fejlesztés következtében – aminek első lépéseként a szakrendelő harmadik emeletét lezárják – a betegek számos olyan intézkedésre számíthatnak, amelyek a mindennapi rendelés során éreztetik hatásukat. Ezek közé tartozik, hogy a gyógyintézmény belső parkolójának jelentős részét várhatóan 2019 végéig az autósok nem vehetik igénybe, a rendelések pedig ütemezetten ideiglenes helyekre költöznek.

A változásokról a kórház közösségi oldalán, egyéb fórumokon és a helyszínen is folyamatos felvilágosítást adnak. Néhány példa: a szülészeti-nőgyógyászati szakrendelésre és terhesgondozásra érkezőket átmenetileg a főépület harmadik emeletén, az osztály ambulanciáján várják majd, míg a sebészeti szakrendelésre érkezőknek a kórházépület ötödik emeletéig kell liftezniük.

A belgyógyászati szakrendelés a negyedik emelet A szárnyába, míg az urológiai szakrendelés az első emelet C szárnyába költözik.

A több mint egymilliárd forintos KEHOP-pályázat a hatvani kórházhoz tartozó aszódi rendelőintézetet is érinti. Ezt tavaly Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője jelentette be. Közölte: az Albert Schweitzer Kórház nagy vonzáskörzetet ölel fel, az egész térséget és az M3-as autópálya jelentős részét is ellátja, ezért is fontos, hogy a gyógyintézményt folyamatosan fejlesszék.

