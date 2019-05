Élőlánccal indítják majd el a Bródy könyvtár költözését

Közel két hónapja elindult a költözés előkészítése a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. Két gyűjteményt már áttelepítettek a központi könyvtárba, s a raktárakban is folyamatos a munka. Nem is csoda, néhány hét múlva két hónapra bezár a központi részleg, s szeptembertől már a korábbi tiszti klub épületében várják az olvasókat.

– Nagyon izgalmas időszak előtt állunk, örülünk, hogy a Nagypréposti Palota végre megújulhat, az épületre ráfér a felújítás. Július közepén zárunk be, ezt egy közel két hónapos költözés követi majd, nagyjából egy évig működik majd a könyvtár a HEMO-ban. Az új épületben minden gyűjtemény egy helyen lesz, szeretnénk, ha ez majd a jövőben is így maradna, úgy gondoljuk, kényelmesebb így az olvasóknak – kezdte a költözés részleteinek ismertetését Tőzsér Istvánné Géczi Andrea.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója hozzátette, a bezárás ideje alatt a plázakönyvtárban várják minden héten péntektől vasárnapig az olvasókat, június 8-tól augusztus 31-ig lesz nyitva a strandkönyvtár, a parkkönyvtár pedig június 3. és augusztus 1. között fog működni. Kiemelte, arra biztatnak mindenkit, hogy mielőtt bezár a központi könyvtár, nyugodtan vegyenek ki több könyvet a szünet idejére – a kölcsönzési idő ezúttal egészen szeptember közepéig tart – hiszen minél több kötetet vesznek ki az olvasók, annál kevesebbet kell a következő hónapokban átköltöztetni. A költözéskor is elkelnek majd a segítő kezek, ugyanis az ideiglenes új épületbe élőlánccal szeretnék elindítani a köteteket.

Komoly technikai és informatikai fejlesztés is lesz

Tőzsér Istvánné arról is szólt, nemcsak a fizikai, hanem a informatikai költözés is megvalósul. A HEMO-ban már modernebb kölcsönzési rendszerrel várják majd az olvasókat, de egyéb újdonságokkal is készülnek.

– Kialakítunk egy digitális labort, melyet a legmodernebb eszközökkel szerelnek fel, megújul az informatikai rendszerünk, és egy új kölcsönzési formát is bevezetünk. Utóbbinak köszönhetően, aki szeretné, az önmaga is el tudja majd intézni a kölcsönzést, illetve egy könyv visszaadását, könyvtáros segítsége nélkül. A digitális laborral elsősorban a fiataloknak szeretnénk kedvezni. Itt lehetőség lesz videó- és hangfelvétel készítésére, és ezek utómunkálatainak elvégzésére is. Úgy látjuk, a kamaszok részéről van igény erre, és szeretnénk segíteni abban, hogy zavartalanul tölthessék el szabadidejüket.

Könyvautomatát állítanak, elindul a könyvtárbusz is

Az igazgatónő arról is beszámolt, a költözésen felül két komoly újdonság is várható, az egyik Egerben, a másik azonban több megyei települést is érint.

– A könyvhét nulladik napján átadunk egy könyvautomatát a Dobó téren, amelyből könyvet lehet majd vásárolni. Pesten már működik ez a rendszer, elismert művészek által ajánlott olvasnivalók kerülnek ebbe, reméljük majd itt is sokak tetszését elnyeri. A másik komoly újítás pedig a könyvtárbusz elindítása lesz. Reményeink szerint ősszel már útnak tudjuk indítani, a megye huszonhárom olyan települését járja majd, ahol nincs könyvtár, vagy kevésbé széles a szolgáltatási kör. Innen könyveket, folyóiratokat lehet kölcsönözni, de kis létszámú programokat is szervezünk majd, például informatikai képzéseket és könyvtármozit is – részletezte Tőzsér Istvánné a bibliotéka terveit.