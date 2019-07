Először nyert a Hírlappal, szép helyre utazhat

Belföldi nyaralást nyert a hevesi Lukács István Lászlóné a Heves Megyei Hírlap Utazzon velünk! című sms-játéka jóvoltából.

A szerencsés hölgy már régóta előfizetője a lapnak, és néha szerencsét próbál az újság valamelyik játékával. Váratlanul érte a jó hír, de nagyon örül neki, hiszen most először nyert is valamit. Már utána is nézett, hogy hová utazhat, s örömmel látta, hogy szép helyen pihenhet. Még nem döntötte el, hogy kit visz magával, de lányai, nővére, barátnője közül valaki elkíséri majd.