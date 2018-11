Elrettentőek a kamerák: egyre kevesebb graffiti csúfítja az utcákat

Míg korábban szinte folyamatosan újabb és újabb falfirkák tűntek fel a közterületeken, megyénkben ma már egyre ritkább az ebből fakadó probléma. Ez a legálisan telerajzolható falfelületeknek, és a közterületi kamerák megszaporodásának köszönhető, hiszen egyre kevésbé éri meg egy-egy feliratért kockáztatni.

A falfirkák szűkebb hazánkban leggyakrabban eldugottabb, félreesőbb részeken jelennek meg, például hidak lábán, utcabútorokon, de nagy ritkán épületek vagy köztéri szobrok is áldozatául esnek a festegetni vágyóknak. Egerben az utóbbi hónapok legjelentősebb graffitis károkozása az Eszperantó sétányon található térplasztika összefestése volt, évente néhány ilyen eset történik a megyeszékhelyen. Zentai Lászlótól, az önkormányzat sajtóreferensétől megtudtuk, egyre kevésbé jellemzőek a firkák a belvárosi, műemléki épületeken, inkább eldugott, vagy félreeső részeken van egy-egy otromba fújás, homlokzatot elcsúfító tagelés.

Kiemelte, fontos megkülönböztetni a graffitit a rongálásnak, vandál cselekedetnek minősülő fújástól. A gaffitinek ugyanis művészi értéke is lehet, hiszen kiváló képességű, élvezhető grafikai alkotásokról van szó, melyeket jó esetben legális felületen hoz létre az alkotó. A tagelők, fekete festékkel, nonfiguratív jeleket festők esetében mindez nem igaz, sőt, ők esetenként mások legális alkotásait is lefújják.

Hozzátette, a közterületi kamerarendszernek visszatartó ereje van a firkálásokat tekintve, ezen felül több belvárosi épület kapott már graffitiálló felületet, így is védekezve a fújások ellen. Ezen felül a Leányka úti aluljáróban, valamint az Érsekkertben is található le­gálfal, ahová legálisan festhetnek a graffitisek, és tervben van további falak létesítése is.

Gyöngyösön szintén nem jellemző a falfirkák rendszeres megjelenése, a Városrendészet munkatársai csak egyedi, elszigetelt esetekkel találkoznak – számolt be lapunknak Pifkó Tamás. Az önkormányzat sajtóreferense hozzátette, csak kisebb kiterjedésű feliratok szoktak előfordulni, a nagyobb, összefüggő falfirkák nem jellemzőek. A városban szintén köztéri kamerákkal védekeznek a falfirkák ellen, aminek köszönhetően a legtöbb esetben sikerül megtalálni és helyreállításra kötelezni az elkövetőket.

Hatvanban a leggyakrabban a hidak lábát, utcabútorokat és az önkormányzat tulajdonában lévő zsilipház falát firkálják össze, évente több százezer forintot fordít a város ezek eltüntetésére – mondta el Molnár József önkormányzati főtanácsadó.

Lázár Levente, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésünkre elmondta, a firkálás rongálás, szabálysértésnek minősül, de szerencsére évente csupán néhány ilyen eset fordul elő megyénkben.

A falvakat és a természetet is elcsúfítják a falfirkálók olykor A kisebb településeken nem jellemzőek a nagy méretű graffitik, ott inkább a kisebb tagek előfordulása a gyakori. A falvakban néha a plakátok kiragasztása is problémás, mivel ismeretlenek a nem megfelelő helyeket csúfítják el vele. Szarvaskőben az önkormányzat idén éppen ezért hirdetőtáblákat helyezett el faluszerte, hogy ezzel gátolják meg az oszlopok, buszmegállók elcsúfítását. Nemrégiben a Bükkben egy barlang bejáratát firkálták össze vandálok, amely miatt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szabálysértési eljárást indított, a festést az igazgatóság munkatársai távolították el, hogy ne csúfítsa el tájat.