Elromlott a mikrohullámú sütő, elindultak hát venni egyet

Távol álljon tőlem, hogy általánosítsak, s a női lélek kiszámíthatatlanságáról beszéljek. Történetem egyedi.

Mikrohullámú sütőt indul venni a hölgy, mert a régi elromlott. A hatékonyság érdekében mindjárt a szomszédos megye székhelyére viteti magát a férjével. Végtére is Miskolc mégis csak nagyobb város mint Eger. Boltról boltra járnak, s vásárolnak akkumulátort például a biciklis fejlámpába, tokot az új iPhonera, magas nyomású kávéfőző gépet és a vasárnapi ebéd összes kellékét is megveszik. Egy dolog megvásárlása marad el csupán, a mikróé. Nincs is rá olyan nagy szükség, mondja hazafelé az asszony, s közli: a következő napon egy olajradiátorért jönnek.

