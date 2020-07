Elstartolt legújabb játékunk! Legyen Öné a hónap fogása!

Július 17-én induló versenyünkön a megye horgászaitól várunk fotókat és sztorikat – havonta értékes nyereményekért.

Július 17-én induló versenyünkön a megye horgászaitól várunk szép fotókat és izgalmas sztorikat – cserébe havonta értékes nyereményeket nyerhetnek játékunk résztvevői a Heves Megyei Hírlap és a Heol.hu jóvoltából.

Bármennyire is magányos és csendes sportnak tartják a horgászatot, a nagy fogásokat remek dolog megosztani, a jó pecás sztoriknak hangot adni pedig az egyik legjobb közösségi időtöltés. A Hírlap és a Heol.hu most induló, legújabb játékában éppen ezért arra hívjuk a megyénkben élő horgászokat, hogy mutassák meg olvasóinknak a büszkeségeiket, és írják meg legjobb történeteiket!

Ajándék jár a legtöbbeket lenyűgöző fogásokért

Mindezt a játékot természetesen nem tét nélkül hirdetjük meg. Olvasóink szavazatai alapján ugyanis júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban ötezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks pedig további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. Hogy felpörgessük a hideg novembert is, az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét.

Kérjük tehát, hogy írják meg leginkább érdekfeszítő történeteiket. A legjobb sztorikat és mesélőiket külön is be tudjuk mutatni havonta megjelenő horgászoldalunkon.

Július 17-től keressék fel a heol.hu/ahonapfogasa oldalunkat, ahol olvasóinkkal együtt izgatottan várjuk az érkező képeket és szöveges beszámolókat.

A tematikus horgászoldal természetesen nem előzmények nélküli a lapunkon. Közel három éve már, hogy rendszeresen, havi egy-két alkalommal megjelenik a Heves Megyei Hírlapban a Horgász-Vadász tematikus oldal, melynek írásait a Heol.hu-n is közlünk.

A pecánál maradva: olyan országosan ismert, de a megyéhez több szálon is kötődő személyiségeket sikerült már megszólaltatni pecás élményeikről, mint Koncz Gábor vagy Reviczky Gábor színművészek. Helyből is igyekeztünk hírt adni a horgászainkkal történtekről illetve a kiemelkedő fogásaikról. Írtunk így például Salamon Gábor egri pecás számos nagy akasztásáról, közöttük az egerszalóki víztározón fogott 89 kilogrammos harcsájáról, amivel a tavi csúcsot is tartja.

Számot adtunk a horgászversenyekről is, például a felsőtárkányi tavon tartott gyermekrendezvényről, majd az egyesületek vezetői részvételével zajló két megmérettetésről. Reméljük, olvasóink is megosztják velünk élményeiket!