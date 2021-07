Eltörölték az áfamentességet: oda kell figyelni akkor is, ha apróságot rendelünk

Megszűnt az Európai Unióban a 22 euró alatti termékek általános forgalmi adómentessége és vám-árunyilatkozatra is szükség van. Így nem csak drágábbak lesznek az apróságok, de oda kell figyelni a dokumentációra is. Ebben a NAV nyújt segítséget.

A hónap elejétől az Európai Unióban megszűnik az unión kívülről érkező, 22 euró értéket meg nem haladó áruk áfamentessége. Értéktől függetlenül áfát kell fizetni és vám-árunyilatkozatot kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). Százötven eurós összeghatárig az áruk behozatala továbbra is vámmentes marad az alkoholtartalmú termékek, a parfümök és a kölnivizek, továbbá a dohány és a dohánytermékek kivételével – adta hírül a NAV.

Közleményük szerint a megrendelt küldemények legnagyobb része előreláthatólag nagy e-kereskedelmi platformokról fog érkezni, akik bejelentkeztek az Import One Stop Shop (IOSS) rendszerbe. Ezzel jelentősen egyszerűsítik a vámadminisztrációt, hiszen az IOSS-rendszerben működő kereskedők az áfát már a vásárlás pillanatában beszedik a vásárlótól, és automatikusan fizetik meg azt az adóhatóságnak. Ha valaki olyan webshopból vásárol, ami nem tagja a rendszernek, akkor a postai szállítmányozóknak egy különleges szabályozás keretében lehetőségük van arra, hogy automatikusan elvégezzék a vámkezelést, és utána szállítsák ki a csomagot. A postai szolgáltató a vámkezelésért külön díjat is felszámíthat.

A vásárlók kedve elmegy a rendeléstől

Az egri Kovács Dániel elmondta, mióta az új szabályozás életbe lépett, még nem rendelt, de nyomon követte a fejleményeket.

– Most majd jól átgondolja az ember, hogy megéri-e a sok kis vackot megrendelni. Bár a termékek nagy többsége így is jobban megéri, hogy megadóztatják, mint itthon megvenni. Csak rendszerint nagyon hosszú a várakozási idő – vélekedett.

Szintén a megyeszékhelyen él Huszár Kristóf, aki korábban előszeretettel rendelt különböző oldalakról apróságokat. Most nem is a drágulás zavarja.

– Inkább az, hogy sokkal macerásabb lesz az egész folyamat, ellenőrizgetni kell, hogy vámolják-e vagy nekem kell. Eleve utánanézni sem volt még türelmem annak, hogyan is zajlik ez a folyamat. Nyilván egy pár eurós valami nem éri meg a pluszidőtöltést – magyarázta.

Ha a vásárló úgy dönt, hogy maga szeretné a vámkezelést intézni, erre is lehetősége lesz. A NAV az új rendelkezés miatt új, webes felületen teszi lehetővé a vám-árunyilatkozatok online benyújtását. A magánszemélyek július 1-jétől a NAV új, eVÁM webes felületén keresztül is benyújthatják ezeket. A vámkezelés ebben az esetben díjtalan. A vámkezelt termék áfája – ami a legtöbb esetben 27 százalék – a portálon bankkártyával vagy átutalással is megfizethető. A webfelület olyan küldeménynél használható, amely behozatala nem tiltott, vagy engedélyköteles, értéke pedig nem lépheti túl a 150 eurót.

A címzettnek mindenképpen érvényes ügyfélkapu-regisztrációval kell rendelkeznie, és a csomag megérkezése előtt értesítenie kell a szállítócéget is – például a Magyar Postát vagy a gyorspostai szolgáltatót – arról, hogy a webes felületen saját maga szeretné a vámkezelést intézni. Az eVÁM portál lehetőséget biztosít arra is, hogy az ügyfél a vám-árunyilatkozatait tervezetként elmentse, és a beküldést egy későbbi időpontban végezze el.

