Eltűnnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek Egerből

Hamarosan eltűnnek a megyeszékhelyről a szelektív hulladékgyűjtő szigetek – jelentette be Komlósi Csaba (Egységben a Városért Egyesület) önkormányzati képviselő a csütörtöki sajtótájékoztatón.

A házhoz menő szolgáltatás biztosítja a szelektíven gyűjtött papírok, flakonok elvitelét, így jóformán nincs szükség a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre Egerben. Emellett több probléma is felmerül ezekkel. A képviselő elmondta, most is megtelnek ezek a konténerek, de a rendszeres ürítés mellett is, rengeteg a szemét ezek körül, és egyes lakosok illegális hulladéklerakóként használják ezeket. Szennyezik a közterületet, városképi szempontból sem előnyös és közelgéségügyileg is aggályos lehet.

Mindezek miatt döntöttek úgy, hogy megszüntetik ezt a lehetőséget, és júniustól folyamatosan tűnnek el ezek a közterületekről. A képviselő hozzátette, hogy az üvegeket is elszállítják, akkor is ha nincs kihelyezve külön erre a célra szánt gyűjtőedény. Továbbá a hulladékudvarban is leadhatóak a kukákba nem férő hulladékok.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Heves Megyei Hírlap/Berán Dániel