Eltűntek a maszk nélkül utazók, vásárlók Egerből

Hétfőn léptek életbe a Magyar­ Közlönyben megjelent szigorítások, a maszkviseléssel kapcsolatos és az egyéb járványügyi szigorodó rendelkezések. Úgy tapasztaltuk, hogy kevés kivétellel mindenki alkalmazkodik a szabályokhoz.

Tettünk egy alapos kört Egerben az új rendelkezések életbe lépésének első napján. Azt már mindenki hallotta, olvasta, hogy szep­tember 21-től szigorodtak a maszkviselési szabályok Magyarországon, ahogy azt is, hogy korábban zárnak a szórakozóhelyek.

Feltehetően ennek tudható be, hogy hétfőn reggel hét és nyolc óra között, a közlekedési csúcsidőszakban az autóbuszokon – helyközi és helyi járatos járműveken is – viselték a maszkot a sofőrök és az utasok egyaránt. Azt is tapasztaltuk, hogy az idősek kerülik az utazást ebben az időszakban.

Három hete, a tanév első napján arról számoltunk be, hogy alig láttunk maszkot viselő diákokat, felnőtteket a buszokon, de mára gyökeresen megváltozott a helyzet. Igaz, hogy most is akadt olyan személy, aki szabálytalanul, csupán a száját takarja el, de őket a többiek udvariasan figyelmeztették, hogy lehetőleg az orrát is fedje el.

Az egyik buszsofőr azt mondta, most már jóval könnyebb elviselni a védőeszközt, mivel megszűnt a hőség, s így lélegezni is könnyebben lehet a maszk alatt. Az állását senki nem szeretné elveszíteni azért, mert nem tartja be a szabályokat, s bírságot sem kívánna fizetni, magyarázta. A buszvezetők, ha kell, minden utast figyelmeztetnek, bár erre tegnap reggel nem is volt ­szükség.

Horváth Edina, aki kislányát kísérte egy egri óvodába, úgy nyilatkozott, nagyon megkönnyebbült a szigorítás hallatán. Ők eddig is igyekeztek betartani minden óvintézkedést, azonban az utcára lépve, bevásárlás, ügyintézés közben sokszor azt tapasztalták, hogy mások fittyet hánynak az ajánlásokra.

– Nem kötelező hinni a vírus veszélyességében, de törekednünk kell rá, hogy mások érzéseit tiszteletben tartsuk. Én őszinte riadalommal figyelem a járvány terjedését, ezért nem kérdés, hogy minden családtagomat óvatosságra intem. Kifejezetten örülök a szigorításnak, jobb lett volna már a tanév kezdetekor meglépni – fogalmazott.

Benéztünk egy-két üzletbe, trafikba is. Maszk nélküli vásárlót, eladót sehol nem láttunk. Úgy tűnik, a kilátásba helyezett pénzbüntetés elrettentően hatott mindenkire. Tény, mostantól a kormánydöntés értelmében kötelezően el kell takarni az arcot a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban, a plázákban, a színházakban, a mozikban, a könyvtárakban és a múzeumokban is. Szigorodnak az ügyintézésre vonatkozó előírások is, így például az okmányirodákban, a kormányablakokban, a postákon és más ügyfélfogadási helyiségekben is kötelezővé válik a maszk.

Aki nem tartja be az előírásokat, azt először figyelmeztetik, aztán leszállíthatják a tömegközlekedési eszközről, illetve kiküldhetik az üzletből, ügyféltérből. Ha szükséges, rendőrt is hívhatnak a renitens miatt. Szigorítás még, hogy a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva, és továbbra is érvényben marad az ötszázas létszámkorlát.