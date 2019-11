Elvitték a tévesen beépített túl magas betonelemeket Lőrinciből

A hét elején épp csak elkezdődött a munkaidő, máris felháborodott lakók keresték meg szerkesztőségünket azzal, hogy a kerékpárút melletti árokban olyan betonból készült oldalsó fedlapokat helyeznek el a kocsibeállók átereszeinél, amik nemcsak balesetveszélyesek, de az autók tárolását is ellehetetlenítik.

Szürke, esőbe hajló időben autóztunk a helyszínre, ahol valóban javában serénykedtek a munkások. A kerékpárút eddig elkészült szakasza mellett, a nemrég kiásott árokban dolgoztak. Elmondták: a kerékpárút teljes hosszában ilyen elemeket helyeznek el, kivéve azokon a helyeken, ahol – hogy a járófelület szélességét növelni tudják – lefedik az egész árkot. Utóbbi néhány tízméteres szakaszt jelent az úgynevezett pék-kanyar környékén.

Csakhogy a lakók szerint az eljárás nem praktikus, és még balesetveszélyes is. Mint elmondták, már az árok meredekségének és mélységének sem örültek, mivel a jövőben ez is problémás lehet, ám az, hogy a kapubejárókat csupán öt méter szélesre tervezték, ellehetetlenítik az azokon történő parkolást, mivel nem férnek el rajta a saját tulajdonú gépjárművek.

Az pedig, hogy az átereszek végére helyezett oldalsó fedlapok mintegy harminc centiméteres magasságban emelkednek ki a síkból, további rizikót jelent – tették hozzá a panaszosok.

Felvetésük Víg Zoltán polgármestert is meglepte. Közölte: ő sem ért egyet ezzel, s utasította is a műszaki osztály munkatársait, hogy egyeztessenek a tervezővel.

Néhány órával később ismét a lakók keresték szerkesztőségünket örömmel újságolva, hogy a fedlapokat már visszabontották, s elszállították. S hogy mi történt aközben, arról Víg Zoltán elmondta: a tervezővel egyeztetve kiderült, hogy nem ez a fajta elem szerepelt az elképzelésekben, hanem csak egy tíz centiméteres peremmagasságú. Hogy kik, és miért cserélték össze az elemeket, egyelőre nem derült ki.

A legjelentősebb fejlesztésük

Mint arról korábban is beszámoltunk, a kerékpárút felújítása az önkormányzat legjelentősebb idei, saját erőből történő beruházása. A kivitelezésre háromszázmillió forintos hitelt vett fel a település, amit évi 30 millióval kell törleszteni a következő időszakban.

Ennek eredményeként az alapoktól rendbe teszik a több mint 2,7 kilométeres kerékpárutat a selypi útkereszteződéstől a városházáig. A munkálatok jelenleg is zajlanak, mivel az enyhe időjárás ezt még lehetővé teszi. Igaz, az autósok és a gyalogosan arra járók is egyre türelmetlenebbek a több hónapja húzódó közlekedési nehézségek miatt. A város polgármestere kérésünkre azt viszont nyomatékosította: a lehető leghamarabb orvosolják a cikkünkben leírt problémát. Addig pedig a munkások elkezdik lerakni a gyeprácsokat az árok oldalfalaira, megelőzve így a visszaomlást.