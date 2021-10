Emlékezetes tüzeknél, árvizeknél is ott voltak a szilvásváradi lánglovagok

Országos elismerést kapott Szaniszló László, de a díj az egész szilvásváradi csapatot illeti.

A Magyar Tűzoltó Szövetség október 9-én az Országházban tartotta a idei elismerésátadó ünnepségét, az eseményen Gróf Széchenyi Ödön-emlékplakettet vehetett át Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szilvásvárad tűzoltásvezetője.

Mint Szaniszló László – aki már több rangos elismerést is átvehetett – elmondta, meglepte a magas rangú elismerés, amely a tűzvédelem területének legjelentősebb szövetségi díja. A helyi egyesület javaslata alapján a megyei szövetség terjesztette fel országos szintre a jelölt személyét, így többekkel együtt vehette át az elismerést.

– Ezt a csapat kapta, hiszen együtt dolgozunk, sok önkéntesünk van, mindenkit megillet az elismerés. Én az 1990-es évek közepén kezdtem önkénteskedni alkalomszerűen, hiszen fiatalként „jó bulinak fogtuk fel” a bevetéseket. Akkor gyakrabban fordultak elő erdőtüzek, de a réteken, szántókon, legelőkön, zártkertekben is gyakrabban gyújtottak tüzeket, amelyeket kézi erővel oltottunk.

Miután 2006-ban polgármester lettem, komolyan elkezdtük fejleszteni az egyesületet, így manapság viszonylag jól felszerelt csapatunk van, új, három szerállásos szertárépület az otthonunk, minden eszköz a rendelkezésünkre áll. Amíg tizenöt éve csak néztük az égő fenyvest, esetleg megpróbáltuk kézi erővel oltani, addig ma már egy két és fél köbméteres víztartállyal, gyorsbeavatkozóval rendelkező szerrel tudunk vonulni, amely már sok mindenre elég, de van feszítővágónk, nagyteljesítményű aggregátorunk, világítóberendezésünk is. Emellett pedig szakértői gárdánk, hiszen több tagunk hivatásos tűzoltó Egerben, szabadidejükben pedig jönnek velünk menteni. Szakmai tapasztalatuk jól jön az éles helyzetekben, amelyekkel ők gyakrabban találkoznak, sokat tudnak segíteni különleges helyzetekben – mondta Szaniszló László.

Kifejtette, az egyesület százharminc éves, az elsők közt alakult meg az országban és azóta folyamatosan működik. Régen még tűzőrség volt a faluban a környező hegyek magaslati pontjain, napi huszonnégy órában ügyeltek, s mindig voltak önkéntesek is. Pár évtizede még Zukkal rendelkeztek, egy éve már egy újszerű Mercedes Vito is szolgálja a csapatot. Megtartották viszont a jó öreg Uaz-t, amely „mindenhová is elmegy”: különösen nagy hasznát veszik a járműnek sérült személyek mentésénél vagy erdőtüzek alkalmával, hiszen a környező hegyekben nagyon sok földút, nehezen megközelíthető helyszín akad.

– Húsz, harminc, negyven éve inkább a tűz ellen kellett védekeznünk, ma gyakrabban adnak munkát a mentések a Bükkből, illetve közúti balesetek, fakidőlések. De előfordulnak állatmentések, téli időszakokban lakástüzek, havas időkben műszaki mentések. A közelben működnek a bélapátfalvi önkormányzati, kicsit távolabb az egri hivatásos tűzoltók, de mi helyben vagyunk, s nagyon nagy előnyt jelent a helyismeretünk, valamint a gyors kiérkezésünk, ezáltal a kezdődő tüzek megfékezése, a károk enyhítése – sorolta Szaniszló László.

Elmondta, számára minden vonulás emlékezetes, de polgármesterként és tűzoltóként a 2018-as árvíz volt a „leghúzósabb”. Pár óra alatt 170 milliméter csapadék hullott a településen és környékén az éjszakai órákban, a víz mindent vitt, ami az útjába került: 72 bejelentés volt június 11-én a katasztrófavédelem ügyeletére, de sokan saját maguk fogtak neki a szivattyúzásoknak, kárelhárításoknak, vagy a hivatalon keresztül kértek segítséget.

Halálos balesetek is előfordulnak, ezeket nehezebb kezelni.

Rengeteg lakástűznél is be kellett avatkozni, ilyenkor sokszor jóleső érzés, ha sikerül megmenteni az épületet vagy egy részét a pusztulástól, ezért is fontos a gyorsaság vonuláskor. Kellemes érzés, ha a házigazda megköszöni, ha időben beavatkoznak, ott vannak és nem megy tönkre életük munkája.

– Rendszeresen járunk megyei tűzoltóversenyekre, a felnőtt férfi csapat tagjaként a hagyományőrző kategóriában kismotorfecskendő-szerelés esetében ki kell húzni az osztót a megadott pontig időben, hogy megjelenjen a sugárcsőnél az oltóvíz, a váltófutásban pedig illik minél gyorsabban sprintelni. Fontosnak tartjuk az ifjúsági csapatot, az utánpótlás-nevelést, be kell vonni őket. Egy hete például pályaorientációs nap volt az iskolában, ahol az egri tűzoltók és mi is megjelentünk, de részt veszünk a gyereknapon, bemutatót tartunk az óvodában, nyílt napot tartunk. Vannak, akik az ifiversenyek után feljönnek a felnőttcsapatba, lehet rájuk számítani. Az önkéntes tűzoltóság sokszor apáról fiúra száll. Előfordul, hogy a fiatalok ott vannak a beavatkozásoknál is, egymást bevonzzák – beszélt az utánpótlásról Szaniszló László, aki elmondta, tizennégy éves fia szükség esetén polgárőrként is tevékenykedik, de szintén szerepel a tűzoltó ifiben.