Emlékoszlopot is állítottak idén a Tiszában nyugvókért

Tiszanána-Dinnyéshát vízpartjára készített emlékhelyet Szepesi Trenka Imre gyöngyösi asztalos. A kopjafához hasonlító tölgyoszlopon azoknak az elhunytaknak a névtábláját helyezhetik el a hozzátartozók, akik a Tiszában nyugszanak.

A Tiszanána-Dinnyéshát üdülőterület lakosai és horgászai közül többen úgy végrendelkeztek, hogy haláluk után szórják hamvaikat a legmagyarabb folyó vizébe, a Tiszába! Már eddig is több temetési szertartás volt a kikötő területén. Az elhunytak hozzátartozói és a volt barátok alkalmanként – halottak napja, név- és születésnap – igyekeznek méltón megemlékezni a halottaikról. Az emlékezés és kegyelet virágait, mécseseit elhozzák és valahol, a kikötő félszigetének csúcsán rendezetlenül elhelyezik, leteszik.

– A halottaink iránti tisztelet jegyében, önkormányzati engedéllyel, emlékhelyet hoztak létre a területen, amelyet május végén adtak át – tájékoztatott Szepesi Trenka Imre, a Petőfi Horgász Egyesület elnöke. A kikötő csúcsán, a folyó partján, tölgyfából készült emlék oszlopot – kegyeleti helyet – állítottak fel. A kopjafához hasonlító oszlopon az a hozzátartozó helyezheti el elhunytja névtábláját – vallásától függetlenül –, akinek a hamvai a Tiszában nyugszanak.

Szepesi Trenka Imre gyöngyösi asztalos elmondta, az emlékhelyen azok nevei szerepelnek, akiket ismert, s ott, a folyóban temették el őket.

– Jelenleg 7-8 névtábla található rajta, de már többen jelezték, szeretnék az ismerőseik nevét is megjeleníteni rajta. Az ország különböző pontjairól kerültek fel nevek a két és fél méter magas oszlopra – fogalmazott. Elmesélte, tavaly ősszel gondolta ki, hogy – ha engedélyezik az önkormányzatnál – elkészíti ezt az oszlopot. A május végi ünnepségen Komróczki Sándorné Kádár Margit, a református egyház lelkésze megáldotta, Eperjesi István, a katolikus egyház plébánosa pedig megszentelte az emlékhelyet.

Krizsó Dezső bizottsági tag a horgászat révén kötött barátságot az asztalossal. – Együtt emlékeztünk meg azokról a horgász barátainkról, akik elhunytak – jelentette ki. – Innen is jöhetett Imrének az emlékoszlopötlete. Tudni kell róla, hogy amit ma kigondol, holnap véghez is viszi, nagyon önzetlen. Így is lett, egy hét alatt el meg is volt.

A gyöngyösi asztalos anno a barátjával vett közösen telket Tiszanánán, ahol később a helyi horgászegyesület elnökévé választották. – Ettől kezdve érdekelni kezdett, mi történik a faluval, a lakosaival. Sokan a bizalmukba fogadtak, minden hétvégémet itt töltöm. Több ismerősömet temettük el a Tiszában, s ezért úgy gondoltam, készítek oda egy kopjafához hasonlító oszlopot – emlékezett. Hozzátette, a tiszanánai kórus számára dobogót, a napközi otthonnak pedig asztaltetőt is faragott már a településen.