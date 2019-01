Énekeseknek szánt orosz sortűz

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar ­kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGRI UJSÁG. POLITIKAI NAPILAP. 1915. DECEMBER 8.

Nyulvadászat az orosz front előtt.

Érdekes levelet küldött haza az orosz frontról egy egri tisztviselő az északi harctéren töltött legutóbbi napjairól.

– Roppant nagy az elfoglaltságom, azonkivül a hideg időjárás is oka annak, hogy oly nagy ritkán irok. Mert bizony, azt pár percnyi szabad időt nem is tudjuk, hogyan osszuk be, hogy aludjunk, levelet irjunk, vagy humorizáljunk, mert ez mindenütt kisérőnk a lövészárokban. Az orosz fronthoz olyan közel vagyunk most, hogy világos éjszakán tisztán átlátunk szomszédunk hajlékába. Szerencsénk, hogy ők eléggé békülékenyek, mert dacára, hogy jól látnak bennünket, csak ritka esetekben tüzelnek ránk, mely esetben mi is gavallérosan visszatüzeljük a kapott kölcsönt.

A két rajvonal közelsége miatt roppant elővigyázatosnak kell lennünk, mert nagyon könnyen megtörténhetne, hogy a muszka meglepne bennünket. A tábori őrség van hivatva e lehetőséget kizárni. A napokban, amint tábori őrségi szolgálatunkat végeztük, a holdvilágos éjszakában gödrünktőlmintegy 50-60 lépés távolságban megpillantottunk egy nyulat. Őrségünk egyik embere a muszka nyulat, amelyre közeli szomszédunk is mint jogos tulajdonos, rálőtt, célba vette és a második lövésre leteritette. És csak azután kezdődött meg a tulajdonképeni nagy munka, hogy hogyan hozzuk be a zsákmányt. Miután a dolog lefolyását az oroszok is figyelemmel kisérték, attól kellett tartanunk, hogy megelőznek bennünket a megszerzésében. Őrségünk egyik embere kiugrott a fedezékből előre futott, mire az oroszok élénk tüzeléshez kezdtek. A golyók közül azonban szerencsére egy sem talált.

Megtörtént az egyik szép holdvilágos éjszaka, hogy tisztjeink, akik nevezetesek arról, hogy jókedvük és kitünő hangulatuk még a komolyabb időben sem hagyja el őket, felmásztak a deckunk tetejére és a muszkák legnagyobb mérgére rákezdték a Wacht am Reint és több magyar népdal éneklését. A muszka egy ideig hallgatott, majd erős sortűzzel adott kifejezést tetszésének. A sortüz az énekeseknek volt szánva, de golyók nem találtak.

TISZAFÜREDI UJSÁG. TISZAFÜREDI JÁRÁS ÉS VIDÉKE KÖZLÖNYE. 1914. SZEPTEMBER 17.

Füredi sebesültjeink.

Megérkeztek füredi véreink közül is többen a harc mezejéről, ahol a dicsőség terem s ahol oly könnyen adják a sebet és a halált. Itthon vannak Kucik Lőrinc, Schvartz József, Soltész János, Szőke Márton, P. Oláh Sándor, Pucik Mihály, Nagy Lajos, Jóvér József és Molnár József. Sebeik bizonyitják, hogy emberül kivették részüket a nehéz, de dicső küzdelemből. A viszontlátás fölött érzett jóleső örömmel és méltó büszkeséggel köszönjük őket itthon, értük aggódó kedveseik köréből.

HEVESVÁRMEGYEI HIRLAP. POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. 1918. ÁPRILIS 18.

Szabadságoljáka heves megyei mezőgazdákat.

A honvédelmi miniszter, tekintettel a gazdasági fronton való emberfölötti küzdelemre, fontos rendeletet intézett Hevesvármegye alispáni hivatalához. Elrendelte, hogy a legénységnek az a része, amely a hadrakelt sereg részére szükségelt pótlás után rendelkezésre áll, a földek müvelésére, konyhakertészethez, len-, kender-, komló-, cikória-, repce-, mák-, dohány-, répatermelésre, aratásra, cséplésre, valamint fatermelési és szállítási munkákra a folyó évben is szabadságoltassanak az egész év tartalmára, a téli hónapokra is.

A szabadságra igénnyel birnak: 1. Az önálló mezőgazdák (bérlők) illetve azok legközvetelenebb hozzátartozói (fiú, vő, testvér); 2. a szőlőbirtokosok, vincellérek és kádárok; 3. a bognárok és mezőgazdasági kovácsok, ha iparukat a mezőgazdaság érdekében önállóan űzik; 4. az önálló konyha (bolgár) kertészek. Minden egyéb legénység munkásosztagba fog beosztatni.

Az önálló mezőgazdák vagy közeli hozzátartozóik, valamint a szőlőtulajdonosok és vincellérek több izben is 2-3 heti szabadságot kapnak. A bognárok és kovácsok a tavaszi és az őszi szántásra, a kádárok pedig a szüretre öt-öt hétre szabadságoltatnak.

(…) A szabadságoltak elsősorban saját földjüket vagy gazdaságukat kötelesek művelni. A községi mezőgazdasági intéző-bizottság felhatalmazása alapján, a szabadságoltakat a fölmentettekkel együtt, ha saját munkájukat elvégezték, bocsássák azok rendelkezésére, akinek földje műveletlenül áll, illetve akiknek munkaerőre van szükségük.

Tallózta: Szilvás István