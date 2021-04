Energetikai beruházással újul meg a balatoni művelődési ház

Ingatlanfelújításokat, parkosítást terveznek idén Balatonban. Remélik, hogy közösségi programokat is lehet majd tartani.

Tavasszal több új beruházás is indult a községben, miközben a tavaly elkezdett fejlesztések is folytatódtak. Mindezt nehezíti, hogy az önkormányzat előző és idei évét is meghatározza a járvány, ami jelentősen befolyásolja a község költségvetését, hiszen az elvont adók és a csökkenő lakosságszám miatt szűkülő normatíva okán kevesebb a bevételük. Ezt némileg ellensúlyozza, hogy a fejlesztésekre tudnak pályázati pénzeket nyerni. Ebben köszönik a térség országgyűlési képviselője, Horváth László segítségét.

Udzeliné Murányi Enikő polgármester a 2020-ban elnyert pályázatokról elmondta, hogy a temetőben az új urnafal építését nyáron kezdik meg, erre a Magyar Falu Programból (MFP) jutottak forráshoz. Korábban két európai uniós támogatást is nyertek a Biztos Kezdet Gyerekház kialakítására, ezt a művelődési házban tervezték működtetni, de a még zajló felújítás miatt nem tudták átvinni a programokat az ingatlanba. Kicserélték a tetőt, felújították a szociális blokkot is. Az épületre harmadik ütemben az MFP-ben kaptak pénzt, kívülről szigetelik a falakat, újak lesznek a belső nyílászárók, átépítik a színpadot.

Egy negyedik pályázatot is benyújtanak, ezúttal a külső nyílászárók cseréjére. Az épület egyébként régi-új arculatot kap, amely jobban hasonlít majd arra, amit az évtizedekkel ezelőtti átépítés előtt mutatott. Szerencsére nagyon sok gyerek jár az óvodába és az iskolába, a felújított művelődési ház méltó helyszíne lenne az ünnepségeknek, a táncbemutatóknak, a színdaraboknak. A katolikus oktatási intézmény bővítése is az egyház napirendjén van, hiszen több mint 180 gyerek jár ide, szűkös a férőhely a tanulók és a pedagógusok számára.

Szintén az MFP keretében szeretnének támogatást a Kossuth és a Rét utcák, illetve a Belügyminisztériumtól a Dózsa György utca rendbetételére. Ezek fontosak a helybeliek számára, s az önkormányzat már többször is próbálkozott pályázattal, de eddig nem járt sikerrel. Ha ezek elkészülnének, utána a kis közök szilárd burkolatúvá tétele lenne a következő útépítési feladat.

– Szeretnénk az idén befejezni a piaci beruházást, tavaly ősszel az esős időjárás, a felázott talaj miatt a szennyvízcsatornát nem lehetett kiépíteni. Tavasszal vagy nyáron folytatódhat a munka – tudatta Udzeliné Murányi Enikő. Elmondása szerint a kapcsolódó zöldség-gyümölcs-előkészítő üzem épülete elkészült és már be is rendezték.

– Egyedi támogatási kérelmet nyújtunk be a Belügyminisztériumhoz – tájékoztatott a faluvezető. – Az előző évben az önkormányzat az MFP-ben nyert támogatással megvásárolt egy elhagyott ingatlant, ennek állagmegőrzéséhez, felújításához szeretnénk pénzt kapni. A terv az, hogy idősek otthonát alakítunk ki benne.

Hamarosan elkezdődik egy energetikai pályázat kivitelezése. Kicserélik a konditeremnek is otthont adó épület tetejét, amire napelemeket telepítenek. Átalakítják a fűtést is, s a napelemes rendszer látja el energiával a konditermet, valamint a hivatal épületét is.

– Szeretnénk, ha már nem lenne ennyi beteg és ismét lehetne közösségbe járni, kulturális és szórakoztató programokat rendezni – vázolta a további terveket a polgármester. – Vannak áthúzódó rendezvényes pályázataink, s ha lehetőség lesz rá, újra megtartanánk az elszármazottak találkozóját. Pályázati pénzből bővítettük, korszerűsítettük a programokhoz szükséges eszközparkot, hangosítórendszert, mobil kemencéket, sátrakat, padokat, edényeket vettünk. Tervezünk könyvkiadást is, hat kötetet jelentetnénk meg Balatonról, köztük helytörténeti tanulmányt és fotóalbumot is. Ezenkívül bővíteni szeretnénk a játszótéri eszközöket, valamint folytatjuk a parkosítást és a gyümölcsfa-telepítést.