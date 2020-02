Engedély nélkül tartott hattyúkat mentettek a természetvédelmi őrök

A Mátrai Tájegység természetvédelmi őreinek nemrégiben illegálisan tartott bütykös hattyúk miatt kellett intézkedniük.

Ez azonban nem az első ilyen eset a tájegységben, 2017-ben szintén egy ilyen ügy adott feladatot kollégáinknak – írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. A bütykös hattyú az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfaj, pénzben kifejezett értéke egyedenként 25000 forint. Ennek megfelelően tartásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges, ennek hiányában a tartó természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

Mindennek ellenére sajnos Magyarországon is van lehetőség engedély nélkül beszerezni bütykös hattyúkat. Az igazgatóság által ellenőrzött tartók is hazai díszállat börzén szerezték be az állatokat, melyek minden bizonnyal fióka korban, vadon befogott egyedek voltak. A vevők valószínűleg nem is mindig vannak tisztában azzal, hogy a bütykös hattyú tartása engedélyköteles tevékenység, így jóhiszeműen vásárolják meg a madarakat.

A fent említett két intézkedés során a madarakat az igazgatóság egyik mentőhelyére szállították. A 2017-ben lefoglalt hattyúkat innen később sikeresen visszaengedték a természetbe. Az idén lefoglalt példányok szárnya sajnos csonkolva van, így ezek már soha nem lesznek röpképesek, a természetben nem maradnának életben, ezért a természetvédelmi hatóság fog dönteni elhelyezésükről, minden bizonnyal egy olyan intézményhez kerülnek majd, ahol oktatási, bemutatási célokat szolgálhat tartásuk.

A Bükki Nemzeti Park a további problémák elkerülése végett szeretnénk felhívni a díszállattartók figyelmét, hogy minden esetben járjanak utána a tartani kívánt állatfajokra vonatkozó jogszabályoknak. Amennyiben olyan kereskedőről szereznek tudomást, akik védett fajokat kínálnak eladásra, kérjük, jelezzék az illetékes természetvédelmi hatóság felé, vagy az illetékes nemzeti park igazgatóság felé.