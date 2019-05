Szűkebb hazánkban is megkezdődött a 2019-es európai parlamenti-választás. Az eseményekről percről percre tudósítunk.

23.58

Nyitrai Zsolt a Fidesz-KDNP pártszövetség Heves megye 1-es választókerületének elnöke az eredmények ismeretében a Polgárok Házában megtartott sajtótájékoztatón köszönetet mondott mindazoknak – függetlenül attól, hogy kikre voksoltak – akik elmentek szavazni. – Rekord részvétel mellett megkérdőjelezhetetlen eredmény született. A tét nagy volt, s a szavazást követően letisztult a kép. Vannak bevándorláspárti és bevándorlás ellenes erők, az ellenzéki pártok mind bevándorláspártiak. Bebizonyosodott, hogy a választók ebből nem kérnek.

– Heves megye 1-es választókerületében még sosem fordult elő, hogy a Fidesz 50 százalék fölötti eredményt érjen el, vagyis azoknak, akik elmentek szavazni, több mint fele ránk szavazott. Ezt a bizalmat meg fogjuk hálálni – tette hozzá Nyitrai Zsolt.

– Eger tekintetében az üzenet az, hogy folytatódjon a fejlődés, kössük össze a várost az autópályával, vigyük végig a már meglévő beruházásokat és hozzunk még újakat ide – mondta a politikus.

23.16

Tóth Norbert, a Lehet Más a Politika Heves megyei elnöke az eredmények ismeretében úgy vélte: a választók megbüntették az országgyűlési választásokat követően a párton belüli botrányért az LMP-t. Természetesen jobb eredményt vártak, de maga a kampány eredményes volt, hiszen a klímavédelmet sikerült, mint nagyon fontos kérdést felrakni a palettára.

– A zöld pártok, mi is ennek a pártcsaládnak vagyunk a tagja, tőlünk nyugatabbra jóval sikeresebbek voltak. Ott már az emberek érzik a klímavédelem fontosságát – mondta az LMP megyei elnöke.

Hozzátette: nagyon kevés pénzből kampányoltak. Értékelni kell majd természetesen a kialakult helyzetet, amit részben az országos elnökség lemondásával már megkezdett.

23.05

Eredmények Heves megyéből a szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál: Fidesz-KDNP 52,64% (52 116 szavazat)

DK 16,14% (15 977 szavazat)

Jobbik 10,27% (10 166 szavazat)

Momentum 7,11% (7 035 szavazat)

MSZP-Párbeszéd 5,82% (5 763 szavazat)

Mi Hazánk 3,96% (3 918 szavazat)

MKKP 1,87% (1 852 szavazat)

LMP 1,74% (1 723 szavazat)

Munkáspárt 0,46% (456 szavazat)

20.45

A szabályok értelmében az EP-választás eredményadatait egységesen csak az utolsó európai uniós szavazási helyszín bezárását követően szabad közzétenni. Az utolsó olaszországi szavazóhely 23 órakor zár be, addig kizárólag a részvételről szóló információkat lehet bemutatni.

Összehasonlítottuk az eddigi EP-választások 18.30-as részvételi adait Heves megyében:

Dátum: 2004 2009 2014 2019 Részvétel: 34,13% 33,49% 27,78% 40,15%

20.00

Részvételi adatok a 18.30-as adatok alapján országszerte:

Győr-Moson-Sopron megye: 44,73 százalék

Pest megye: 42,75 százalék

Csongrád megye: 42,17 százalék

Fejér megye: 41,68 százalék

Heves megye: 40,15 százalék

Komárom-Esztergom megye: 40,13 százalék

Baranya megye: 39,82 százalék

Somogy megye: 39,52 százalék

Tolna megye: 38,89 százalék

Bács-Kiskun megye: 38,6 százalék

Nógrád megye: 38,18 százalék

Békés megye: 37,55 százalék

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 36,86 százalék

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 36,77 százalék

Jász-Nagykun-Szolnok megye: 36,11 százalék

Hajdú-Bihar megye: 35,2 százalék

19.37

Az egyik besenyőtelki szavazókör helyiségében a délutáni órákban egy denevér jelent meg. Az állatot sikerült az ablakon kiterelni. A szavazás menetét nem befolyásolta.

19.06

Megvannak a 18.30-as részvételi adatok is – lásd fenti infografikánkat.

18.13

Egy rendkívüliesemény történt Egerben az egyik mozgóurnás bizottság (2 fős) egyik tagját érte inzultus. Egy polgár jelezte, hogy leadná ő is a szavazatát, de kiderült, hogy nincs benne a választási névjegyzékben, ezért nem jogosult. Ebből lett a szóbeli inzultus. A bizottság jelezte mindezt a rendőrségnek, s a hatóság vizsgálja, hogy történt-e bűncselekmény.

17.45

Hatvanban a voksolást megelőző napokban a Bajza-gimnázium közelében észlelték aktivisták, hogy a három Fidesz-plakát közül egyet megrongáltak, a Demokratikus Koalíció politikai hirdetéséhez viszont nem nyúltak. Mivel a kifüggesztett táblákat viszonylag magasan helyezték el, többen feltételezik, hogy szándékosság történhetett.

16.41

Összehasonlítottuk az eddigi EP-választások 15 órási részvételi adait Heves megyében:

Dátum: 2004 2009 2014 2019 Részvétel: 24,02% 23,52% 19,83% 29,94%

16.33

15 órási részvételi adatok az országban:

Vas megye: 33,14 százalék 68 022 szavazó

Veszprém megye: 31,93 százalék 91 368 szavazó

Győr-Moson-Sopron megye: 31,48 százalék 113 126 szavazó

Zala megye: 31,46 százalék 70 729 szavazó

Pest megye: 31,36 százalék 318 768 szavazó

Csongrád megye: 30,92 százalék 102 394 szavazó

Fejér megye: 30,5 százalék 104 460 szavazó

Heves megye: 29,94 százalék 72 441 szavazó

Komárom-Esztergom megye: 29,44 százalék 72 393 szavazó

Somogy megye: 29,06 százalék 73 530 szavazó

Baranya megye: 28,99 százalék 88 112 szavazó

Békés megye: 28,5 százalék 80 944 szavazó

Nógrád megye: 28,45 százalék 44 750 szavazó

Tolna megye: 27,79 százalék 50 535 szavazó

Bács-Kiskun megye: 27,67 százalék 115 408 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye: 26,98 százalék 81 869 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 26,88 százalék 141 918 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 25,93 százalék 116 376 szavazó

Hajdú-Bihar megye: 25,9 százalék 111 025 szavazó

16.22

Hatvanban sem tétlenkednek az emberek. Tekintse meg képgalériánkat!

14.33

Gyöngyösön és a térségben is délig többen mentek el szavazni, mint öt évvel korábban. Délelőtt 11 órakor a gyöngyösi VI. számú választókörben, ahová az átjelentkezők is érkeznek 22 százalékos volt a részvételi arány – tudatta portálunkkal Horváth Imréné. A belvárosi szavazókör számláló bizottságának elnöke elmondta azt is, hogy folyamatosan érkeznek a szavazók, kisebb sor is kialakult már, de nem kellett a délelőtt folyamán hosszasan várakozni. További részleteket itt olvashat.

14.04

Lőrinciben a korábbi évektől eltérően több helyen más szavazókörökben zajlik a voksolás. Így a Közösségi Ház felújítása miatt a Városi Könyvtárban, a selypi kultúrház rendbe tétele következtében pedig a nem messze lévő óvodában adhatják le voksaikat az adott körzetben élők. Pár éve már a régi könyvtárban sem lehet szavazni, ehelyett a Bem utcai családsegítőben várják a voksolókat.

14.02

Gyöngyösön is zajlik a szavazás. Tekintse meg képgalériánkat!

13.20

Az országos adatoknak megfelelően megyénkben is jóval többen adták le szavazatukat délelőtt 11-óráig, mint a legutóbbi uniós voksoláson. Munkatársaink a megyeszékhelyen, illetve Andornaktályán néztek szét, és azt tapasztalták hogy különösen déli 12 óra előtt elég sok ember keresi fel a szavazóköröket. Különösen Egerre volt ez jellemző, míg Andornakon azért kisebb mozgás volt tapasztalható. Tovább részleteket itt olvashat.

11.45

Itt vannak a 11 órási részvételi adatok is – lásd a fenti infografikánkat.

9.45

Megvannak a 9 órási részvételi adatok is. Eszerint továbbra is Hatvanban a legnagyobb a választási hajlandóság (9,86%), míg Egerben eddig a választásra jogosultak 9,16%-a adta le a voksát, Gyöngyösön pedig 8,53%. A következő részvételi adat 11 óra után várható.

9.21

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője saját Facebook-oldalán közölte, hogy vasárnap délelőtt leadta a szavazatát: – Én már szavaztam, menjetek el ti is! Harcoljuk ki a győzelmet! Hajrá, magyarok! – írta.

7.44

Megvannak az első részvételi adatok. Egerben reggel 7 óráig a választásra jogosultak 1,71% százaléka szavazott, Gyöngyösön 1,43%, Hatvanban pedig 2,11%. A következő részvételi adat 9 óra környékén várható.

7.24

A 705 parlamenti helyből 21 mandátum Magyarországé, ezért kilenc pár képviselői versenyeznek május 26-án. A 10 277 szavazókörben valamivel kevesebb mint 7,9 millió választópolgárt várnak este 7 óráig. Fontos, hogy szavazni csak személyesen, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával, vagy a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal lehet.

6.00

Reggel 6-kor Heves megyében is elkezdődtek a 2019-es Európai parlamenti-választások. A legfontosabb tudnivalókról itt olvashat.

