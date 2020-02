Építik és szépítik településüket a tenki közfoglalkoztatottak

Márciustól elkezdődik a közmunkaprogram Tenken. Az idén jóval kevesebb, csupán tizenöt közfoglalkoztatott vesz részt a Start mintaprogramban. A témában Szopkó Tamás polgármester tájékoztatott.

Az idén is tervezik elindítani a közfoglalkoztatásban a Start mintaprogramokat – tudatta Szopkó Tamás polgármester. Elmondta, március elején kezdenék el, és ezúttal is három projektben tevékenykednek majd.

– A mezőgazdasági program tart a legtovább, hiszen csaknem egy hektár területen kertészkedünk majd. Összesen négy helyszínen végezzük a munkálatokat, melyek az eddigi területeken kívül érintik a leendő bölcsőde helyét is, ahol kétezer négyzetméteren termelünk zöldségeket, olyanokat, amelyekre szükség van a konyhán – fogalmazott a község első embere. Megjegyezte, a változás az lesz az eddigiekhez képest, hogy most belekezdenek a káposztasavanyításba is, amelyhez eszközöket – például hordókat – vásároltak.

A szociális projektről azt mondta el, hogy a Magyar ­falu program keretében járdaépítésre nyertek támogatást, a munkát a Dormánd felé eső rész jobb oldalán végezhetik el.

– Mivel ez nem fedi le a teljes szakaszt, ezért a vele szembeni oldalon, közfoglalkoztatás keretében, betonjárdát építünk – részletezte. – A program augusztus 31-ig tart. Mindemellett a Rákóczi út egyik szakaszán, az iskolával szemben, a csapadékvíz elvezetése érdekében árkot alakítunk ki, viszont a kapubejárót meghagynánk. Feladatunk továbbá a belvízelvezető árkok karbantartása is.

Beszámolt a községvezető arról is, hogy szeptembertől átalakul a helyi sajátosságokra épülő programjuk. Tavaly tetőfelújítást végeztek egy ingatlanon, amelyet szolgálati lakásnak terveznek. Ennek az épületnek közmunkaprogram keretében építik meg ősszel a betonalapú kerítését negyvenméteres részen.

A polgármester hangsúlyozta, idén tizenöt közmunkást alkalmaznak Tenken. Ez a szám a korábbi évekhez képest kevesebb. A régiek közül van, aki a községben talált munkát, s van, aki már nyugdíjszerű ellátást kap a munkaügyi központon keresztül.

Korábban Szopkó Tamás arról beszélt, hogy évek óta részt vesznek a Startmunka mintaprogramban. Egy régi parasztházból közfoglalkoztatási központot alakítottak ki. Terveik között szerepel még, hogy felújítanak egy önkormányzat által megvásárolt épületet, ahol szolgálati lakást alakítanak ki egy pedagógus számára.

Két éve a ­közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a tenki önkormányzat miniszteri elismerő oklevélben részesült a Belügyminisztériumban. A falu irányítója akkor hangsúlyozta, együtt lehetőségük nyílt tízmillió forint értékben gépek, eszközök vásárlására.