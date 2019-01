Épül a főtér, bölcsődét terveznek Szalókon

Folytatják a ­belterületi utak, járdák rendbehozatalát is a településen.

Felgyorsulnak a beruházások a településen, a tervek szerin február végén elkezdődhet a falu központjának az átalakítása – tudtuk meg Varga Istvántól. A község polgármestere felidézte, a közelmúltban több pályázatukat is pozitívan bírálták el, ennek köszönhetően egy impozáns főteret alakítanak ki a település szívében, megújul a falu konyhája, valamint egy minibölcsőde létrehozása is szerepel a tervek között.

– A főtér kialakítása előreláthatólag február végén kezdődik, és szeptemberben szeretnénk befejezni. A központi konyhánk épületének a felújítását elkezdtük, már a belső munkálatoknál tartunk, márciusban szeretnénk átadni az épületet. Mivel egyre több a kisgyermek a településen, több pályázatot is be fogunk nyújtani bölcsőde létrehozására. Amíg ezt el nem bírálják, a konyha épületének másik felében, ha a helyiek részéről igény mutatkozik rá, ki szeretnénk alakítani saját forrásból egy minibölcsődét, hogy ezzel is kedvezzünk az itt élő családoknak – sorolta Varga István.

Hozzátette, mindezeken felül is várhatók beruházások, folytatják a ­belterületi utak, járdák rendbehozatalát, de pályázati forrásból külterületi utak felújítására is jut majd, valamint egy termelői piacot is kialakítanak a posta melletti területen.Süli K.