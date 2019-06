Épül az új üzem a focipályán Lőrinciben

A következő év elején már elkezdődhet a termelés.

Szerdán elhelyezték a Titán’94 Kft. új üzemcsarnokának alapkövét a Mátravidéki Erőmű egykori futballpályáján. A csaknem négy és fél hektáros területen ezer négyzetméteres gyártócsarnok épül tizenkét méteres párkánymagassággal, 30 tonnás daruval és belső úthálózattal. A kivitelezés lehetővé teszi a későbbi bővítést is. A telephelyen nagy teljesítményű CNC-megmunkáló központ működik majd, s ugyanitt modern, környezeti és zajterhelést nem okozó hőkezelő üzemet is létesítenek. Egyebek között szerszámkészítő és karbantartó részleg, valamint a hőkezeléshez elengedhetetlen anyagvizsgálati labor is a portfólió része lesz.

A Titán’94 Kft. alkatrészgyártással, továbbá szerszámkészítéssel foglalkozó budapesti vállalkozás, amely számos autóipari cég beszállítója, de tevékenységük részét képezi prémium fém szanitertermékek előállítása is. A társaság a mostani beruházáshoz 337 millió forintos, vissza nem térítendő állami és uniós támogatást kapott. A termelés várhatóan a jövő év elején kezdődik tizenöt dolgozóval.