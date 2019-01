Érdekes levél érkezett az orosz frontról

Az orosz zenekar a himnuszunkat játszotta.

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar ­kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGRI UJSÁG. POLITIKAI NAPILAP. 1916. JANUÁR 7.

Érdekes levelet kaptunk az orosz frontról. Egy szakaszvezető küldte. A karácsonyi levél érdekesebb részeit itt közöljük:

Bocsánatot kérek késésemért, de igen nagy dologban volt a század. Stellungfoglalás volt tizenötödikén este, de most már a helyzet türhető, mindent elég jó rendbe hoztunk a rendes szokás szerint.

Szeretnék egy harctéri jelenetet elbeszélni, ami köztünk és az oroszok közt lefolyt. Egypár csendes kézfogás volt a két front közepén 3 orosz és 5 magyar között. Megkinálták egymást cigarettával, azután kiki hazament a maga stellungjába. Ez fényes nappal történt minden lövés nélkül.

Karácsony előtt való nap a ruszi katonák hónuk alatt egy rosz orosz komiszkenyeret is cipeltek és nekünk adták ajándékba. – Helyébe rumot, ennek hiján konyakot kértek. Ezt már másnapra meg is igértük nekik. Mellé még, hogy a magyar vendégszereteten csorba ne essék, elhatároztuk, mi is adunk nekik komiszkenyeret meg kávét, nehogy azt gondolják, hogy valami szegény helyen járnak. Sőt, ami több, megigérték, hogy karácsonyra átjönnek kártyázni. Ez már igen. Ha ellenség is, de a kártyapartinál egy akaraton leszünk velük.

Éppen, amikor e sorokat irom, arra hivják fel a figyelmem, menjek ki hallgatni, milyen szépen játssza velünk szemben az orosz zenekar a magyar himnuszt.

Csakugyan, a muszka árokban szájharmonikával, huzómuzsikával, fuvolával a mi szent imádságunkat zenélték az orosz bakák s még az is elhallatszott, hogy dalolva kisérik. Hibátlanul játszották. Jól megtanulták tőlünk és egészen szép volt, ahogy az orosz fújta: Nyujts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel…

HATVAN ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS IRODALMI HETILAP. 1915. SZEPTEMBER 19.

Két szökevény szerb elfogása.

A horti kisegitő kórházba jártak lábukat gyógykezeltetni Szőke Benedek és Prisztóka András ecsédi lakosok.

– A kórházból hazafelé tartottunk, mikor jó távol két gyanús alakot vettünk észre a határban. Az alakok – mikor látták, hogy vágtatva hajtunk – szaladni kezdtek és sikerült is nekik a kőuton átszaladni előttük és iparkodtak eltünni az egyik kukoricásba, figyelembe sem véve a többszörös felszólitást. Közben Ecsédről hazafelé iparkodtak Jáger Péter kórházi üdülő katona és Sultis Ferencz (kállai). – Sultis nyulsebesen rohant a menekülők után, akiket mintegy két kilométernyi üldözés után elfoghatott volna, de azok késekkel, botokkal támadtak rá s igy kénytelen volt visszafordulni. Mi hárman kocsin üldöztük, de az átázott, mély szántásban nagyon nehezen ment. A lovak szinte tajtékzottak s tartottunk tőle, hogy kiállanak. Az üldözöttek az egyik kukoricás után a másikban tüntek el, de mikor látták, hogy nem menekülhetnek, lefeküdtek, hogy így tévutra vezessenek. Így fogtuk el őket.

A faluházára kisértük őket, s nagynehezen tudtuk meg, hogy 13 nap előtt Nagymegyerről megszökött két szerb katonával van dolgunk, de valahol civil kabátot szereztek. Nagyon éhesek voltak, mert csak a határban talált eledelekkel táplálkozhattak. Hazafelé iparkodtak, de igy le kellett mondaniok ez örömről. A csendőrség 3 nap mulva jött értük, de ők bevárták volna a békét is, mert a lakosok minden jóval elhalmozták.

GYÖNGYÖSI UJSÁG. ­POLITIKAI HETILAP. 1916. MÁRCIUS 19.

Rokkantak és a vasúti elárusitó bódék.

A vasút elvül mondotta ki, hogy elsősorban is rokkantakat alkalmaz olyan állásoknál, amelyeket rokkant betölthet. Az állam is nagyon helyesen ezt fogadta el elvnek.

Vannak a vasuttal kapcsolatos intézmények, melyeknél ezen elvnek szigoru megtartását a vasutak igazgatósága megkövetelhetné. Az állomásokon levő árusitó bódékban egészséges, fiatal nők helyett rokkantakat alkalmazhatnának, kivéve azt az esetet, ha ez az alkalmazott rokkantá, munkaképtelenné lett harcos családjának tagja.

Ezen esetben nem bántó az elv mellőzése, más esetben azonban a magyar közönség szeme szivesebben látná az elárusitó bódékban félkezü vagy sánta rokkant katonát, akinek igy a megélhetés biztositva van.

Ujságot, könyvet, szivart, gyümölcsöt ilyen rokkant katonák árusitanák a vasutak perronjaira felállitott bódékban. Ide nem kell befektetés, nem kell biztositék s a félkezü vagy féllábu rokkant csak ugy kiszolgálhatná a közönséget mint a mostaniak.

