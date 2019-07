Érdeméremmel jutalmazták a legjobbak munkáját az aratónapi ünnepségen

Csaknem húsz évvel ezelőtt döntött a Nagyfügedért Érdemérem megalapításáról a település képviselő-testülete azzal a szándékkal, hogy elismerjék és megjutalmazzák azokat, akik munkájukkal öregbítik a község hírnevét.

A díjat eddig mindössze hárman kapták meg, hiszen az elismerést nem időszakosan, hanem akkor adják át, ha arra érdemes személy megbecsülését szeretnék kifejezni.

Idén négyen vehették át a pénz- és tárgyjutalommal, emléklappal együtt járó érdemérmet. A díjat a hét végén megrendezett aratónapi ünnepség keretében adták át. Juhász Jánosné polgármester elsőként Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek köszönte meg az elismeréssel a település fejlődés érdekében végzett támogatását. A díjazottak között volt két nyugdíjba vonuló pedagógus is: Kisné Szabó Erzsébet és Berta Györgyné négy évtizeden át oktatta, nevelte az általános iskolás és óvodás gyerekeket.

Elismerésben részesült Bodó Anita karatéka is, aki többször ért el dobogós helyezést Európa- és világversenyeken, valamint háromszor is megkapta a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet is.