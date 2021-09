Érdemes biztosítást kötni a nyaralókra is Heves megyében

Magasabb a kockázat a hétvégi házak esetében, a betörők beszállásolhatják magukat.

A nyaralóövezetek őszi elnéptelenedése nem csupán a betörések esélyét, hanem a meghibásodások és az elemi károk esélyeit növeli. A károk helyreállításának költségei is emelkedhetnek. Amiatt is célszerű mielőbb megkötni a nyaralóbiztosítást, mert a biztosítók nem azonnal nyújtanak védelmet: a szerződés megkötésére tizenöt nap áll a rendelkezésükre – hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége.

A nyaralók az állandóan lakott ingatlanokhoz képest magasabb kockázatoknak vannak kitéve. Nagyobb az esélye, hogy a tűz- és elemi károkat nem azonnal észlelik a tulajdonosok, ami komoly következményekkel járhat. Csőtörés esetén az elfolyó víz akár hónapokig is rongálhatja az adott ingatlant. A betörés pedig nem csupán a lakásban található ingóságokat veszélyeztetheti, mivel a behatolók az épületet akár huzamosabb időre is „téli szálláshelyként” használhatják.

Tilcsik István, Sarud polgármestere kérdésünkre elmondta, a településen már nem jellemző az, hogy kár érné a nyaralókat. Régebben viszont valóban sok esetben törték fel azokat. – Nagyjából kilencven százalékkal esett vissza az ilyen esetek száma az elmúlt tíz évben – mondta. Ebben nagy szerepe van a rendőrhatóságnak és a riasztók elterjedésének is – közölte.

– Szerintem is fontos, hogy legyen biztosítás a nyaralóra is – mondta el lapunknak Csilla, aki nemrégiben vett nyaralót a Kiskörén.

– Jelenleg még nagyon gyakran járunk a házba, csinosítgatjuk, de télen ez nem így lesz. Mindenképp kötünk biztosítást, sőt addigra egy riasztót is szeretnénk beszereltetni, hiszen mégiscsak magára hagyjuk az épületet.

Magyarországon a lakásbiztosításoknak mintegy tíz százalékát kötik meg nem állandóan lakott ingatlanra. A magasabb kockázatokat a nyaralók emelt biztosítási díjai is mutatják. Állandó lakos híján azonban a biztosítók többsége harminc, sőt akár százszázalékos pótdíjat számol fel. Ráadásul időszakos használat esetén számos társaság nem is szerződik az adott nyaralóra. Az ártéren található épületekre például a biztosítók eleve nem is kötnek szerződést.