Érdemes óvatosnak lenni, mielőtt pénzt adunk ki az új ingatlanra

Ha házat, lakást veszünk, körültekintőnek kell lennünk, hogy ne járjunk pórul. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) Zrt. felelős szolgáltatóként felhívja az ingatlanvásárlást tervezők figyelmét a teendőkre. Lőrinc Ákos vezérigazgató tájékoztat.

Igen sok dologra érdemes figyelni ingatlanvásárláskor. Legyen szó használt vagy egy új építésű otthonról, az adásvétel során mindig legyünk körültekintőek, és még mielőtt pénzt – például foglalót – adnánk ki a kezünkből, ellenőrizzük a helyszínt és a papírokat, így természetesen a tulajdoni lapot is. Járjunk utána annak is, hogy a lakást mikor és milyen mértékben újították fel. Érdemes lehet felmérni mind a falak, az elektromos hálózat és a vezetékek állapotát. A biztonság kedvéért nem árt, ha vásárlás előtt mindezek felderítésére egy statikussal és más szakemberrel, villany-, illetve víz- és gázszerelővel is megnézetjük az épületet. Családi ház esetén pedig érdemes egyeztetni egy tetőfedővel is, mert egy sérült vagy rossz tető felújítása elérheti a milliós költséget is. Végül a vásárlás előtt fontos, hogy legalább egyszer az összes érintett jelen legyen, hogy olyan döntés szülessen, amely mindenkinek megfelel, vélik az ingatlanos szakértők.

– Sok esetben az ingatlan új tulajdonosai a víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálatán szembesülnek azzal, hogy a felhasználási helyet díjtartozás terheli, és ez kellemetlen következményekkel járhat. Ezen esetek elkerülése érdekében azt tanácsoljuk leendő felhasználóinknak, hogy adásvétel előtt körültekintéssel járjanak el – részletezte a vezérigazgató, Lőrinc Ákos.

A vízdíj befizetésének elmaradásakor a közműszolgáltató a jogszabály szerint érvényesítheti a követeléseit.

– Társaságunk az adott helyen fennálló tartozást elsősorban a korábbi felhasználótól követeli, de eredménytelenség esetén él a korlátozással, melyet a jogszabály lehetővé tesz. Ez azzal járhat, hogy a megvásárolt ingatlanban az ivóvíz egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan vehető igénybe. Ilyenkor a szolgáltatás helyreállítása kizárólag a tartozás és az egyéb költségek megfizetése után lehetséges – tette hozzá.

A szakemberek azt javasolják, hogy az ingatlant vásárlók feltétlenül tájékozódjanak a felhasználási hely egyenlegéről, győződjenek meg arról, hogy az érintett hely tartozik-e a szolgáltatónak. Ennek legcélszerűbb módja, ha kérik az eladótól, hogy bizonyítsa: nincs hátraléka. Az igazolást térítésmentesen kiadják.

– Ha az adásvétel során kiderül, hogy az ingatlant tartozás terheli, a közreműködő ügyvéd iránymutatásával rendezhető az, vagy akár az árba beszámítható. Jó megoldás, ha a változás bejelentése miatt az ügyfélszolgálatot a régi és új tulajdonos együtt keresi fel – közölte a társaság.