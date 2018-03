Erős rendőrség, nagyobb biztonság

Húszoldalas rendészeti tájékoztató kiadványt mutattak be Budapesten kedden.

Az eseményen Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott azt mondta, köszönettel és tisztelettel tartoznak a Magyarországon szolgálatot teljesítő csaknem negyvenezer rendőrnek, mert nagyon komoly, áldozattal járó, felelősségteljes szakmai munkát végeznek. Ők vigyázzák a családokat – tette hozzá.

Az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépésekor azt a célt tűzték ki, hogy javítsanak Magyarország közbiztonságán, növeljék az állampolgárok biztonságérzetét, jelentősen csökkentsék a bűncselekmények számát – ismertette.

Az MTI keddi tájékoztatása szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Belügyminisztérium (BM) közös tájékoztató kiadványában az elmúlt nyolc évben a rendvédelemben elért eredményeket foglalták össze. A dokumentum alapvetően Magyarország közbiztonságáról szól, a rendőrökről és munkájukról, a negyvenezer kinyomtatott példányt ők kapják majd meg – közölte Nyitrai Zsolt.

Kontrát Károly, a BM parlamenti államtitkára hangsúlyozta, Magyarország biztonságos helynek számít „a migrációs terrorveszély sújtotta Európában”. És ezt nem elsősorban a magyarok mondják, hanem a világ – tette hozzá.

Felidézte, hogy 2010-ben azt ígérték: megerősítik a rendőrséget, szigorú törvényeket alkotnak, életpályaprogramot indítanak a rendőröknek, javítják a technikai feltételeket, kicserélik a gépjárműállományt, fejlesztik a hírközlést, növelik a létszámot.

Most hétezerrel több rendőr szolgál, mint 2010-ben. Meghozták a szigorú jogszabályokat, például a „három csapás” törvényt, az új büntető törvénykönyvet, valamint az új szabálysértési törvényt. 2015-ben új szolgálati törvény lépett életbe, amely új előmeneteli és illetményrendszert vezetett be a rendvédelmi állomány számára. Az induláskor átlagosan 30 százalékkal emelték az illetményeket, a növekmény mértéke 2019 januárjától összesen átlagosan 50 százalékos lesz. A teljesítményjuttatást is bevezették, ez tavaly az állomány 85 százalékát érintette, és átlagosan több mint 200 ezer forintot jelentett a normál illetményen felül – sorolta.

A kormány támogatja a rendőrséget, megteremti az eredményes szolgálatteljesítés feltételeit – jelentette ki Kontrát Károly. Csak tavaly 6800 új szolgálati gépjárművet állítottak forgalomba, elsősorban a közterületeken. Az elmúlt nyolc év erőfeszítéseinek köszönhetően több mint 50 százalékkal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma – jelezte.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a migrációs válság 2015-ös kitörése óta ráadásul kettős feladatot lát el a rendőrség: a belbiztonság szavatolásán túl a déli határt, az uniós országokat is védi, teljes mértékben eleget téve a schengeni követelményeknek. Ehhez a kormány emelkedő létszámot tud biztosítani: 2016 augusztusának végén jelentették be, hogy háromezer új határvadászt állítanak szolgálatba.

Kontrát Károly közölte: a Véda intelligens kamerahálózat kiterjesztésével a közúti közlekedés biztonságát is sikerült javítani. Fejlesztik az úthálózatot, és az állam teljes területére kiterjedő közútiközlekedés-fejlesztési programot indítottak el 2013-ban.

A rendőrség az ország egészében szavatolni tudja a biztonságot, nincsenek no-go zónák, a törvény az úr – jelentette ki az államtitkár.

A 2018-as költségvetésben 62 milliárd forinttal több áll rendelkezésre a biztonságra, mint a 2017-esben – emelte ki.

