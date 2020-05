Horváth László szerint törvénymódosítással igyekeznek majd megakadályozni a hasonló helyzeteket.

A Magyar Nemzet számolt be arról honlapján, hogy egy gyöngyöspatai családon belül apa és fia lett a haszonélvezője a börtönbiznisznek, valamint a szegregációs pereknek. A lapnak nyilatkozva a térség fideszes parlamenti képviselője, Horváth László azt mondta, hogy az erőszakos bűncselekményeket elkövető, szabadságvesztésre ítélt apa a rossz tartási körülményekre hivatkozva perli milliókra az államot, fia pedig – aki egy alkalommal eszméletlenre verte sporttársát – a szegregált oktatás indokával négymillió forintra tartott igényt, s ennek több mint a felét meg is ítélte neki a bíróság. Utóbbi fiatalember jelenleg 19 éves, és – mint a képviselő rámutatott – 15 éves koráig összesen öt osztályt járt ki.

Mint azt a Magyar Nemzet írta, a területileg illetékes nevelési tanácsadó mentális retardációt állapított meg a fiúnál, akinek a hangképzése a pedagógusai szerint még másodikos korában is fejlesztésre szorult, és az ábécét sem ismerte. Harmadik osztályból már nem léphetett tovább, és később ötödik osztályban is megbukott. Tanárai értékelése szerint a kamasz magaviselete is meglehetősen problémás volt, hiszen már elsősként is gyakran került konfliktusba társaival. Ráadásul a fiú rengeteget hiányzott, 155, illetve 233 órán nem vett részt abban a két tanévben, amikor évet kellett ismételnie. Több évfolyamot magántanulóként járt ki, illetve javítóintézetben volt a rossz magaviselete miatt.

Portálunk is megkereste Horváth Lászlót, aki a szegregációs perekben született ítéletekről azt mondta: – Nem mehetünk el szó nélkül az ilyen esetek mellett, hiszen a bíróság egy olyan modellt jutalmaz, amely arról szól, hogy nem kell iskolába járni, nem kell tanulni, és meg sem kell próbálni tisztességesen megélni. Ráadásul ebben az esetben egy olyan családról van szó, amely erőszakos viselkedésével folyamatosan félelemben tartotta a környezetét.

Mint azt portálunknak Horváth László elmondta, törvénymódosítással igyekeznek majd megakadályozni a hasonló helyzeteket: – Rövid időn belül olyan törvénymódosításokat terjesztünk a parlament elé, amely nem teszi majd lehetővé a hasonló akciókat – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a szegregációs perekben született ítélet elsősorban azokat a roma családokat hagyta cserben, akik tisztességesen járatták iskolába a gyermeküket és nem segélyekből akarták megalapozni az életüket. – Célunk, hogy akik önfelmentésre és erőszakosságra akarják alapozni az életüket, és nem tesznek be semmit a közösbe, azok ne markolhassanak fel milliókat, még akkor sem, ha éppen őket segíti a jog – vélekedett.

Horváth László szerint Gyöngyöspatán úgy vélekednek az emberek, hogy a bíróság összekeverte az elkövetőket az áldozatokkal. Szavai szerint a településen sokan voltak olyanok, akik a rendszeres erőszakosság miatt vitték el gyereküket az iskolából. – Inkább ők tehetnék fel a kérdést, hogy őket majd ki kárpótolja az állandó ingázásért? – fogalmazott.