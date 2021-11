Érsek Zsolt: A meggyőződéses baloldali szavazókat elbizonytalanították

A közelmúltban lezajlott ellenzéki előválasztások során megyénk három választókörzete közül a gyöngyösi központú 2-es számúban Dudás Róbert, a Jobbik alelnöke volt az egyetlen jelölt. Ennek hátteréről kérdeztük az évtizedekig az MSZP színeiben politizáló Érsek Zsoltot.

Az ellenzéki előválasztást az egri központú 1-es számú választókörzetben Berecz Mátyás nyerte két jelölt közül, míg a hatvani központú 3-as körzetben hárman mérettették meg magukat, és Korózs Lajos kapta a legtöbb voksot. A gyöngyösi központú választókörzetben Dudás Róbert ellenfél nélkül győzött. A mátraaljai város hagyományosan baloldali, a körzet országgyűlési képviselőjelöltje a jövő évi választásokon mégis a Jobbik politikusa lesz.

– Megmondom őszintén, el vagyok keseredve – jelentette ki Érsek Zsolt. – Én baloldali demokratának vallom magamat, az MSZP Heves megyei elnöke is voltam, 2019-ben azonban kiléptem a pártból. Már akkor nyilvánvalóvá vált számomra, hogy itt nagyon furcsa dolgok történnek, ami a baloldaliság tagadását jelenti. 2008-tól Mátrafüreden lakom, több ismerősömmel, barátommal beszélgettem Gyöngyösön és térségében az előválasztásokkal kapcsolatban történtekről. Az előválasztás után egy olyan helyzet állt elő, hogy jövőre egyéniben vagy a fideszes Horváth Lászlóra, vagy Dudás Róbertre szavazhatunk ebben a választókörzetben. A baráti körömmel, amely elég jelentős, most úgy gondoljuk, nem biztos, hogy elmegyünk voksolni – mondta Érsek Zsolt.

Arra a kérdésre, hogy miért nem volt a gyöngyösi előválasztáson baloldali jelölt, a politikus azt felelte, kulisszatitkokat ő maga sem tud.

– Az előválasztás rendszere számomra is üdvözlendő volt, úgy gondolom, hogy az ellenzék közösen lehet sikeres – fogalmazott Érsek Zsolt. – Viszont, ahogyan történt a jelöltek a kiválasztása, abból nyilvánvaló, hogy a hat párt elitje felosztotta egymás között a helyeket.

Igazából nemcsak Gyöngyös térségében, de megyei szinten sem volt valós előválasztás. Egerben bejelentették Mirkóczki Zitát indulóként, majd visszaléptették, pontosabban kiállt mögüle az MSZP. Végül a DK-nak sikerült baloldali jelöltként egy jobboldali embert állítani, mert Berecz Mátyás elmondta, hogy ő jobboldali. Egyedül Hatvanban, a 3-as körzetben indul baloldali jelölt Korózs Lajos személyében. Én azt mondom, feláldozta Heves megyét a hatpárti ellenzéki országos elnökség, de leginkább az MSZP országos vezetése.

A politikus szerint lehet kacsintgatni Gyöngyösön szélsőjobboldali, és másutt is esetleg bizonytalan jobboldali szavazók felé, de ezzel elveszik az ellenzék baloldaliságát, és a meggyőződéses baloldali embereket elbizonytalanítják.

– Azok a baloldali szavazók, akik ezek után joggal úgy érzik, hogy nincsen rájuk szükség, úgymond, le lettek váltva, úgy gondolhatják, hogy akkor se kelljen a szavazatuk, amikor arra szükség lesz. Az nem megoldás, hogy a baloldaliak fogják be az orrukat, és húzzák be a jobbikos jelöltet. Igaz, hogy egy kicsit karlendítésesek, és jól tudjuk, a romákról is mi a véleményük, de hunyjuk be a szemünket, és amit kitalált egy bizonyos pártközpont, azt a baloldali szavazóréteg hajtsa végre. Igazából én baloldali demokrataként rosszul és sértve érzem magamat ebben a mostani helyzetben, amit a baloldali pártok országos vezetése okozott azért, hogy a saját országos listás helyüket be tudják betonozni – emelte ki a politikus.

Ezzel együtt Érsek Zsolt nem gondolja tömegesnek a biztos baloldali szavazók távolmaradását a jövő évi parlamenti választásokon. Viszont, mint mondta, megyeszerte elbizonytalanította őket ez a helyzet, mert nem kapta meg a lehetőséget a baloldal, például Gyöngyösön sem.

– Ez a város olyan baloldali központ, ahol például Szabó Gyula, vagy Magda Sándor voltak a szocialista párt országgyűlési képviselői. Most odaadták a jobboldali csapattagnak – jelentette ki Érsek Zsolt. – Régebben a szabad demokraták miatt kellett visszalépnie Hiesz Györgynek Fodor Gábor javára. Jövőre egy szélsőjobboldali párt tagjára szavazhatnak az itt élők. Nem azt érdemelte a város, ezt a békát nehéz lenyelni a baloldaliaknak.