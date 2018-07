Esőzés, szikla, szakemberhiány késlelteti a munkát Mátrafüreden

A másfél milliárd forintos beruházás, a négycsillagos Avar Hotel folyamatosan épül.

A nyílászárók már újak az épületben és az összes helyiséget kialakították. A külső falak színezését is megkezdték. A recepció, a kávézó, az ebédlő, a konyha és a kétszintes, összesen hétszáz négyzetmétert ­elfoglaló konferenciatermek is elkészültek, a szobák, a wellnessrészleg munkálataival is haladnak – ismertette Darvas Zoltán.

A tulajdonos elárulta, az építkezést korábban az időjárás és a sziklás talaj késleltette, de jelenleg a legnagyobb gond a szakemberhiány.

A végleges átadásról nem bocsátkozott részletekbe, ám ottjártunkkor körbevezetett az épületben. Több munkafolyamatot is végeztek egyszerre, a fürdőhelyiségek létesítése is megtörtént a szobákban, azokba elegáns, sötét színű csempeburkolat került.

A tulajdonos szerint a fűtéssel, a vizesblokkok kialakításával, a villanyszereléssel is az ütemnek megfelelően haladnak. A kilencvennyolc szoba közt lesz tizenhat családi, két deluxe, valamint két VIP-apartman is.