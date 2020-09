Észak-Heves is profitál a turisztikai fejlesztésekből

A legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg a régen várt hír, ami szerint a kormány döntése értelmében turisztikai térségként emelték ki a Mátrát és a Bükköt. A kormányrendelet alapján várhatóan új fejlesztések kaphatnak lendületet.

Hosszú és alapos előkészítő munka előzte meg a régen várt jó hír bejelentését, amely szerint a Mátrát és a Bükköt turisztikai térségként emelték ki a kormány döntése értelmében. A legutóbbi Magyar Közlönyben megjelentek szerint az eddigi öt kiemelt fejlesztési térség után most tizenegy turisztikai térséget határoztak meg Magyarország területén.

A szeptember végén létrejövő új régiókban mindezzel párhuzamosan több mint tucatnyi ingatlanfejlesztést nyilvánított kiemelt állami beruházássá a kabinet. A frissen meghatározott turisztikai térségek között régiek és újak egyaránt szerepelnek, a felsorolásban a Balaton, Sopron–Fertő, Bük–Sárvár, Tokaj és Nyíregyháza, Mátra, Bükk, Gyula és térsége, Győr–Pannonhalma, Szeged és térsége, Pécs–Villány, Debrecen és régiója, valamint Budapest környékét nevesítették.

De mit jelent a Pétervásárán és térségében élőknek a mostani besorolás? Olyan lendületes fejlődést, illetve pluszforrásokat, amelyek a beutazó turizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségűek, a célzott fejlesztések eredményeként azzá tehetők. A rang azt is jelzi, hogy a következő tíz évben a térség koncentrált fejlesztéséhez országos érdek fűződik.

A Pétervásárai Járásban élőknek aligha kell bemutatni, milyen természeti kincsekkel rendelkezik az itt lévő húsz település. A 2030-ig tervezett turisztikai fejlesztések keretében minden bizonnyal Parád, Parádsasvár, Recsk, Sirok, Bodony, Mátraderecske és Bükkszék részesülnek majd a legtöbb forrásban, s így a környező helységek is profitálhatnak a beruházásokból.

A több éve tartó szakmai előkészítő munka során készült el a települések vonzerőleltára, amit a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együtt értékeltek vonzerejük erőssége és a felkészültségi tényezők alapján. Megjegyezzük, hogy Parád, Mátraderecske, Bükkszék gyógyturisztikai szempontból is kiemelt jelentőségű. Parád és Mátraderecske jó ideje gyógyhelyminősítéssel is rendelkezik, s Bükkszéken is elindult a cím elnyerése érdekében az előkészítési folyamat.

Mátraderecskén a mofetta, szén-dioxid szárazfürdő eredményesen alkalmazható alsó végtagi érszűkületben, magas vérnyomásban, mozgásszervi és cukorbetegségben, csontritkulásban szenvedők fájdalmának enyhítésére és megszüntetésére. A betegelégedettségi felmérések szerint az ápoltak 98 százaléka jobb közérzetről számolt be a kezelések után. A ritka természeti jelenségnek hazánkban nincs párja. Mivel hazánkban több mint egymillió érproblémával küzdő embert tartanak nyilván, a mofettakezelések számukra sok esetben igazi megváltást jelentenek. Az egészségügyi komplexum­ban ma már magas színvonalú gyógyászati tevékenységet folytatnak.

Parádon a nagy múltú Parádfürdői Állami Kórházban folyik kiváló, intézményes gyógyítás. Itt a különleges vasas-timsós kezelések adnak segítséget a nőgyógyászati gondokkal küzdőknek, s ez kiegészül gyógyvízkúrával és mozgásszervi rehabilitációval.

Bükkszéken a Salvus vízre alapoznak. Mindhárom helyen a klíma is hozzájárul a gyógyuláshoz.