Kis lépés ez egy embernek...

Jó fél éve már, hogy kipróbáltam az M25-ös gyorsforgalmi út északi ütemének épülőben lévő szakaszát. Nem volt még rajta a kopóréteg, sem felfestés, sem a szegélyező szalagkorlát. Mielőtt bárki törvénysértést kiáltana, jelzem, hogy kerékpárral, egy napsütéses vasárnap délutánon tekertem végig az úton. Ember, vagy jármű egy szál se. Miközben vagy 25 kilométeres óránkénti tempóban „száguldottam”, odaképzeltem még a hiányzó százat, ami akkor tehető hozzá a sebességhez valóságosan is, ha majd kocsival vigéckedhetek ott. Minden jel szerint szűk egy hónapot kell kiböjtölni addig a pillanatig.

Kis lépés ez egy embernek… Valami ilyesmit mondott az első Holdra lépő amerikai fél évszázada. Egy gyorsforgalmi utat persze nem szabad a Holdra lépéssel, magamat pedig Neil Armstronggal összemérni. Nem, hogy az emberiség szemszögéből, de honi viszonylatban is vajmi kicsiny a jelentősége annak, hogy röpke két év múlva már Eger is elérhető lesz autópályán. Nekünk, itt élőknek viszont annál nagyobb fontossága van. Tudjuk: a vasutat Miskolc felé vitték Füzesabonynál anno, ami nemcsak a közlekedést, de sok minden mást is meghatározott. Nem is egészen érthető, hogy mivel érdemelte ki szeretett városunk, hogy egy évszázadon át kívül esett az ország fő közlekedési útvonalán sínen és közúton.

Évtizedekkel ezelőtt kezdett ígérgetések után ennek a lehetetlen állapotnak lesz hamarosan vége. Első lépésként négy kilométernyi útszakaszon.