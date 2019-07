Európa legszebb kutyája lett Zack, a tökéletes markazi újfundlandi

Zack, a hatéves újfundlandi lett Európa legszebb kutyája idén. A Markazon élő négylábú már másfél éves kora óta folyamatosan előkelő helyezéseket ért el különböző kiállításokon. Idén Ausztriában pedig húszezer fajta eb közül ő állhatott a dobogó legfelső fokára.

Bartusék kapuja előtt állva nem hallatszik kutyaugatás, pedig azt hinné az ember, hogy egy nagy testű újfundlandi vehemensen jelez, ha idegent lát. Persze, Zack ebben is eltér társaitól, ugyanis ő nem akármilyen kutya. Útlevele van, a tengerentúlon már többször is járt, szeret utazni, úszni és akár három-négy órát is képes egy helyben maradni, amíg a bundáját kozmetikázzák. Idén hetven ország húszezer benevezett négylábúja közül Ausztriában az európai kutyakiállításon őt ítélték a legszebbnek. A komoly hagyományokkal bíró versenyen az utolsó körbe bekerült társai közt egyebek között agár, ­foxi, tacskó is versengett az elismerő címért, azonban a bírák őt, a markazi hatéves, csaknem hetvenkilós, fekete szőrű, jámbor természetű újfundlandi kant ítélték a legszebbnek.

– Nagyon sok paraméternek meg kell felelnie – meséli Bartus Zoltán, Zack gazdája, miután lesétálunk a kertbe és Zack barátságosan körbeszaglász, majd türelmesen várja a simogatást. Zoltán ­elmondja, hogy ezeknél a kutyáknál is létezik egy igen részletes fajtaleírás, amely követelményeknek Zack tökéletesen eleget tesz. Ám a megmérettetéskor egyebek között a fogak állapota, a fülek állása, a farok tartása, a súly, a kondíció és a szőrzet állapota is mind fontos szempont.

– Mielőtt a versenyre megyünk, hosszas előkészület szükséges. Hetekkel korábban az étrendjére kell figyelni és a szőrét ápolni, amelyben a párom sokat segít – teszi hozzá.

– Zack szőre a versenyek előtt alapos felkészítésen esik át, nem elég csak fésülni, a számára megfelelő sampont, balzsamot és kondicionálót is használunk. Az idei verseny előtt pedig kicsit fogyókúráznia is kellett. Sokan azt hinnék, hogy egy közel hetven kilogramm súlyú eb rengeteget eszik, pedig Zack naponta kétszer kap egy tejfölös doboznyi kutyatápot – meséli Varga Nikoletta, Zoltán párja, akiről hamar kiderül, hogy gyermekkora óta szenvedélye a kutya és immár húsz éve foglalkozik a rövid szőrű magyar vizsla tenyésztésével.

Megtudom azt is, hogy számos rangos díjat nyertek már a markazi pár kutyusai.

– Volt olyan versenyünk, hogy mindketten ott álltunk az utolsó körben, egyébként tíz Európa- és tíz világgyőztes kutyám van – büszkélkedik.

– Természetesen Zack sikere egyrészt a tenyésztőjének, másrészt Hanó Zsoltnak, a felvezetőjének és trénerének is köszönhető – teszi hozzá Zoltán, miközben bemegyünk a házba, ahol megmutatják kedvenceik megszámlálhatatlanul sok aranyérmét, díjait és kupáit, amelyek közül több amerikai versenyekről való.

Legközelebb ősszel Németországba utaznak, árulják el, ugyanis azt a versenyt csak újfundlandi fajtájú kutyák számára rendezik meg és most már nem is tehetik meg, hogy egy-egy versenyre ne nevezzenek, mesélik nevetve.

Zack egy szlovén kutya­tenyésztőtől került a mátra­aljai faluba Bartusékhoz, akiknek már volt egy újfundlandijuk, Travis.

– Travisszel is jártunk korábban kiállításokra és vele is szép eredményeket értünk el, ám ő már tízéves, és természetében is más, mint Zack. Travis már megunta kicsit a versenyeket, ellenben Zack a rivaldafényt kedveli, elemében van, ha bemutatkozhat, szeret szerepelni és ez látszik is, amikor a kifutón végigvonul, mert ő ekkor a legboldogabb és a legszebb kutya is!