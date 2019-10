Év végére elkészülhet a Zárkándy-bástya

Kisebb rendezvényeknek is helyet adhat a kilátópont.

Több mint félmilliárd forintos beruházással építik újjá az egri vár Zárkándy-bástyáját. A munka év végére fejeződik be. Habis László polgármester valamint a kivitelező képviselője, Cene János újra körbejárta az épülő objektumot csütörtökön.

– A kivitelezés két ütemben valósul meg. Az első a Modern Városok Program keretében, a második pedig a belügyi tárca által biztosított anyagi fedezetből. A vár északi oldalán található Zárkándy-bástya fejlesztésével a kazamatából megközelíthető, kilátószerű építménnyel, azaz új attrakcióval gazdagíthatják majd a várba látogatók élményeit – mondta Cene János. Elhangzott, ezáltal a bástyát a kazamatavezetési programokba is bekapcsolhatják. A kivitelezési munkák folyamatosak. A felépülő bástya impozáns látványt nyújt, a helyreállított épületrész a szakértők véleménye szerint kedvezően befolyásolja majd az északi oldali városképet is. Habis László hozzátette, a kilátópont kisebb rendezvényeknek is helyet adhat majd.