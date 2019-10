EVE: az egri laktanya jobb sorsra érdemes

Az Egri Városvédők Egyesületének elnöke, az egri önkormányzati választáson polgármesterjelöltként induló dr. Pócs Alfréd kedden a laktanya előtt tartott sajtótájékoztatót, ezúttal a jobb sorsra érdemes épületegyüttes lehetséges jövőjéről.

A létesítmény múltját felelevenítve utalt arra, hogy történelmi helyről van szó, ahol helyet kaphatna a jövőben például egy hadtörténeti múzeum olyan gyűjteményekkel, amelyeket nem becsült meg a város. Itt egyebek között Tóth Sándor gazdag gyűjteményére gondolt. Hangsúlyozta, kár lenne az egri borkombináthoz hasonló pusztulásra juttatni a város e fontos értékét.

Elképzelhetőnek tartja fiatal pályakezdők és családalapítók támogatását az itt kiadandó, kedvezményes bérleti díjú lakásokkal, melyekben néhány évig takarékoskodni tudnának saját otthonukra. Szólt arról is, hogy a szorult helyzetben lévő devizahiteles családoknak is segítséget jelentene néhány szükséglakás. Olcsó diákszállásokként is szóba jöhetne néhány épületrész, s a fiatalok számára pedig közösségi térként is funkcionálhatna a terület.