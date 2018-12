Évek óta csúcsra jár a poroszlói ökocentrum látogatottsága

Évértékelő sajtótájékoztatót tartott a Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft. az elmúlt héten. Ennek apropóján a társaság ügyvezető igazgatóját kérdeztük a 2018-as eredményeikről. Kiss János szerint rekord év volt a tavalyi. A legfontosabb mutató, a látogatók száma szempontjából mindenképpen.

– Aligha vitatható, hogy a turisztikai települések, látványosságok eredményes tevékenységének legfőbb mutatója a látogatók száma. Mit hozott ebből a szempontból az ökocentrum számára az idei év?

– Működésünk hetedik évében rekordszámú látogatóval büszkélkedhetünk. Soha annyian nem keresték még fel egy naptári év alatt az Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszerét is magában foglaló látogatóközpontot, mint idén. A november 30-ig számolt látogatószám, a 228 ezer 282 már most messze meghaladja minden korábbi év eredményét. Adataink alapján a Tisza-tavi Ökocentrum immár évek óta több mint 200 ezer látogatót fogad, s ezzel az ország állatkertjei között folyamatosan a negyedik helyet foglaljuk el, Budapest, Nyíregyháza és Veszprém mögött.

– Mi áll az idei esztendő eredményeinek a hátterében?

– Az okok sokrétűek. A célirányos marketingmunka, az immár határokon is átnyúló, növekvő ismertség, a korábbi évek stabil, kiszámíthatóan színvonalas működése, az érdekes programok és rendezvények, az állatos és a nem állatos bemutatók minden évben bővülő, színesedő kínálata. Emellett a település és a környék szolgáltatóival való sokrétű együttműködés, a kedvező időjárás, a hosszú hétvégék nagy száma mind-mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy 2018-ban ez a látogatói rekord megszülethessen.

– Milyen fejlesztésekkel gyarapodott az ökocentrum 2018-ban?

– Az év elején teljes felújításon, átalakításon ment keresztül a 3D moziterem. Ugyanekkor 22 tonna speciális szűrőhomok érkezett és került a tartályokba az óriásakváriumok vízminőségének biztosítása érdekében. Az állatbemutatók erdei fülesbagoly- és kismadárröptékkel, tincses kecskebemutatókkal bővültek. A Makrovilág teremben az év elejétől új, számítógépes természetismereti játékokkal tehetik próbára tudásukat a vállalkozó kedvűek. Hadrendbe álltak az elektromos energia előállítására alkalmassá tett kerékpárok. A pénztárak elé esővédők épültek, amelyek árnyékolóként is szolgálnak, s jelentősen kibővült a büféterasz fogadókapacitása is az új terasszal. A csoportosan érkezők komfortosabb kiszolgálását 2018-tól korszerű tour guide, vezeték nélküli készülékek segítik. A konferenciaterem galériájában Távoli tájakon címmel nyílt időszaki kiállítás, ősszel faápolási programot valósítottuk meg.

– Arról híresek, hogy sok kulturális programot is szerveznek. Hogyan állnak ezzel az idén?

– Szinte minden hétvégén extra programmal vártuk a látogatókat, túlnyomórészt az ökocentrum területén, s a község más pontjain. Poroszlón vendégeskedett Geszti Péter és az egykori Jazz+Az, Oláh Gergő. Augusztusban itt volt az egyik állomása az LGT Zenevonat produkciójának. Idén is népszerű eseménynek bizonyult a retró majális, a kakasszépségverseny, a csörögefesztivál vagy a madaras hétvége is. Az év végére elkészült, s december 13-án bemutattuk az ökocentrum történetének első képeskönyvét, aminek a szerzője Kovács Zsolt, az Állatvilág magazin főszerkesztője.

Januárra összeáll az eseménynaptár

A Tisza-tavi Ökocentrum és Poroszló Önkormányzata – helyi partnerekkel, civil szervezetekkel, kiemelten a Poroszló Turizmusáért Egyesülettel és az Ezüst Ponty Horgászegyesülettel közösen – azt tervezik, hogy gazdag esemény- és programkínálattal várják és csalogatják a látogatókat 2019-ben is a Tisza-tóhoz és a faluba. A tervezett rendezvényeket, mindazon programokat, amelyekkel a jövő évben a látogatók találkozhatnak Poroszlón, a helység önkormányzatának idegenforgalmi bizottsága hagyja majd jóvá. Mint eddig minden évben, ezúttal is már 2019 januárjában kézbe vehető, illetve az interneten online olvasható lesz a Poroszlói Eseménynaptár című kiadvány. Ebben az ökocentrum az egész elkövetkező esztendő programkínálatát foglalja össze, szállásajánlatokkal és a turisztikai szolgáltatók ajánlataival fűszerezve.

