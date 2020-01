Évről évre egyre többe kerül a lőrinci temető fenntartása

A temető fenntartása évről évre többe kerül, az igények is növekednek, ám az önkormányzat nem kap támogatást a feladatra.

Az önkormányzat az adóerejénél fogva nem jogosult a temető fenntartásához állami támogatásra, pedig rengeteg feladattal – és ennek megfelelően jelentős kiadással – jár a sírkert gondozása, fejlesztése.

A Gombosi út mellett lévő temetkezési helyet sokan még mindig „új temetőként” emlegetik, noha már több mint fél évszázada, az 1960-as évek közepe óta tölti be funkcióját. Az évtizedek során újra és újra „toldani” kellett hozzá, jelenleg is egy hatalmas, egyelőre ideiglenes parkolóként számontartott, jól láthatóan elkerített terület áll rendelkezésre a további bővítéshez. Mindez azonban további feladatokat ró a város vezetésére.

A temető szemmel láthatóan az egyik legszebb, leggondosabban karbantartott sírkert a környéken: az utakat szilárd burkolattal látták el, a sírok közt rend és tisztaság fogadja a gyászolókat, a növényzet is gondozott. Ám még így is akadna tennivaló bőven, például sokan szóvá teszik a lehullott növényzet gyors eltakarításának a szükségességét, a hulladéktárolók gyakoribb kiürítését vagy a vízvételi lehetőség javítását.

Mindez összességében súlyos milliókba kerül, amit nem könnyű előteremteni. Kérésünkre a polgármesteri hivatalban elmondták: a sírhelyek megváltásából tavaly valamival több mint 1,6 millió forint érkezett a kasszába, míg a ravatalozó használatáért 628 ezer forintot szedett be a település. Arra a felvetésre, hogy a bevétel lehetett volna jelentősebb is, Víg Zoltán polgármester közölte: az adatok nagyjából megfelelnek a számításoknak. A városban évente mintegy nyolcvanan haláloznak el, s ha leszámítjuk, hogy akik már életükben előre gondoskodnak végső nyughelyükről, kijön a rendeletben megfogalmazott 19 ezer forint/megváltott sírhely arány. A parcellákat a hivatalban nyilvántartják, szükség esetén pedig felszólítást küldenek ki a lejárt sírhelyek újabb megváltása érdekében – tette hozzá. Az önkormányzat első embere azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy mindezt a rendszerváltás időszakában rendezték, az azt megelőző időszakról nem tud nyilatkozni.

A 2014-es rendelet szerint a temetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog normál – egyes és kettes – sírhelyek, valamint gyermek- és urnasírhelyek esetében 25 év, az urnafülkékre vonatkoztatva pedig tíz esztendő. Az előre megváltott temetkezési helyért az alapár ötszörösét kell fizetni. Az egyes sírhely megváltása 19 ezer 500, a gyermeksírhelyé 12 ezer 700, az urnasírhelyé 15 ezer 240, az urnafülkéé pedig 11 ezer 430 forintba kerül, a kettes sírhelyekért ezeknek éppen a kétszeresét kell befizetni. A temető rendezési tervében meghatározott sorrendtől eltérő esetben a megváltási árak az említettek többszörösei lehetnek.