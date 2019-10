Évről évre növekszik a Tisza-tavi Ökocentrum látogatottsága

Az idén tovább ­folytatódott a látogatószám emelkedése, szeptember ­végéig ­közel tízezerrel többen keresték fel a Tisza-­tavi Ökocentrumot a tavalyi csúcsévhez képest. Ezt segítették az olyan programok, mint amikor az állatok világnapja alkalmából különleges látványetetéseken vehettek részt az érdeklődők.

A tavasz és az ősz főként a csoportos kirándulások időszaka. Ilyenkor iskolások, nyugdíjasklubok és céges kirándulók keresik fel az ökocentrumot, mindezt a hétvégéken az egyéni látogatók egészítik ki. Májustól a nyaralók veszik át a vezető szerepet, főként magyar családok érkeznek, de növekszik a külföldiek – lengyel és szlovák vendégek – száma is. Ők hajdúszoboszlói, tiszaújvárosi fürdőzésüket törik meg egynapos kirándulással a Tisza-tavi Ökocentrumért. Balogh Edit, a létesítmény igazgatóhelyettese és programfelelőse elmondta: egyre több a visszatérő vendég, ám az érdeklődők hetven százaléka először jár náluk.

– Vannak olyan famíliák is, akik minden évben eljönnek megnézni, mi változott az előző esztendőhöz képest, hiszen évről évre újabb állatbemutató bővíti a látványosságokat – részletezte Balogh Edit, hozzátéve, szeptemberben tematikus hétvégéket tartottak, amelyeknek a célja, hogy felhívják minél több ember figyelmét a létesítmény látnivalóira. Több száz tagú tömeget mozgat meg a GPS-es Ökocentrum kupa vagy a nagycsaládos hétvége. Ilyenkor kedvezményes árakon jöhetnek be a vendégek.

Október 4-én, az állatok világnapja alkalmából látványetetéseket szerveztek. Ezeken a gondozók segítségével sokkal közelebb kerülhettek a látogatók az Ökocentrum kedvenceihez: a vidrákhoz, a kormoránokhoz, a pelikánokhoz. Nagyon sok hasznos és érdekes információhoz juthatnak ilyenkor a kíváncsi turisták, akik kérdezhetnek az állatgondozóktól, sőt vannak alkalmak, mikor a pelikánok látványos táplálásába is bekapcsolódhatnak.

Veres Mónika pedagógus elmondta: Borsodból rendszeresen hoznak kisiskoláscsoportokat a környékre, többször jártak már ezen a helyen.

– Mi valójában erdei iskolában vagyunk a környéken, benne szerepel a poroszlói, Tisza-tavi látogatás is a pedagógiai programunkban – mesélte. – Nem csupán az alaptantárgyakhoz kapcsolható az utunk, hanem az olyan szociális készségeket is erősíti a gyerekekben, mint például az alkalmazkodó-, megfigyelőképesség, de az érzékenyítést is segíti.

A szülők is tudatosan szerveznek családi programokat Poroszlóra. Tóth Gábor Kosdról érkezett ide a családjával, régóta tervezték a látogatást.

– Ma a gyerekek sokkal hamarabb megismerik a tengerek élővilágát, mint a hazai vizekét. Úgy gondolom, nekik is ad egy felelősségteljesebb hozzáállást, ha látják, mi is él a vízben – mondta. Gyermekük, Noel kilencéves, rendszeresen túráznak és kirándulnak. Igyekeznek arra nevelni, hogy megismerje és tisztelje a természetet, amelyben él.

– Apával járunk horgászni, nagyon tetszenek a halak. Később csónakázni elmegyünk – mesélte lelkesen a fiú. A szezon végéig még jó néhány esemény várja az érdeklődőket. Ilyen a Madaras Hétvége, amikor a szárnyas állatokat szakértő gondozójuk mutatja be.