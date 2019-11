Ezeket a barlangokat ne hagyja ki, ha a Bükkben vagy a Mátrában túrázik

Legújabb természetjáró sorozatunkban ezúttal három meseszép barlangot mutatunk be a Bükk és Mátra vidékén kirándulni vágyó olvasóinknak.

A hosszú, meleg indián nyár után október végére megyénkbe is beköszöntött az igazi, őszi idő. A csípős hőmérséklet viszont nem ok arra, hogy ne élvezzük a természet adta kikapcsolódás örömeit. Legújabb természetjáró sorozatunkban a Bükk és Mátra három meseszép barlangját mutatjuk be, melyek az ősz lenyugvó színeiben még szebb látványt nyújtanak a kirándulni vágyóknak.

Suba lyuk

A barlang Cserépfalu szélén, Bükkzsérc közelében, a Hór-völgy déli szakaszán, a Bükki Nemzeti Park területén található. Ez az első Magyarországon talált neandervölgyi ember csontmaradványnak a lelőhelye. Fokozottan védett, régészeti szempontból jelentős barlang, mely kedvelt kirándulóhely.

Sólyom kúti sziklaüreg

A Sólyom kúti sziklaüreg megkülönböztetetten védett barlang. A Bükki Nemzeti Park területén található. A Bükk-fennsík Kis-fennsík nevű részén nyílik. A Sólyom-kő csúcsa alatt, a Sólyom-kőnek a Garadna-völgyre néző szélén van a hét méter széles és négy méter magas főbejárata. A bejárati teremből nyílik még egy víznyelőszerű járat és egy felszakadt mennyezet is a felszínre. Összesen három nyílással érintkezik a külvilággal.

Gyula-barlang

A Gyula-barlang andezitben kialakult barlang, Mátraszentimrén található, melyből régészeti leletek kerültek elő. A mátrai Csörgő-patak völgyében, a Vándor-forrástól mintegy 700–800 méterrel északkeletre található. Út és csapás nélkül a völgyben, a patakmedret követve érhetjük el a völgynek azt a szélesebb teraszát, amelynek északnyugati részén nyílik a barlang. A bejárata hét méter széles és 2,3 méter magas. Befelé egyetlen nagyobb fülke következik 3,6 méteres hosszal és 2,3–2,7 méteres magassággal.

