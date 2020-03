Ezeket a magvakat már vethetjük márciusban

Ha már nem fagyott a talaj, nincsenek mínuszok, és napközben is melegszik a levegő, akkor megkezdhetjük azon magok vetését, amelyek alacsony hőmérsékleten is jól csíráznak.

Fontos, hogy előtte alapos talajfertőtlenítést végezzünk. Március második felében kell elvetni az átmeneti lehűlést is elviselő zöldségfélék magját. Ilyenek például a borsó, a sárgarépa, a petrezselyem, a spenót, a sóska, a fejes saláta, a vöröshagyma és a hónapos retek is.

A nagy szemű magvakat mindig mélyebbre vessük, az apróbbakat elég két-három centiméterre. Apró magvaknál előfordul, hogy sűrűn kelnek, ebben az esetben később semmiképpen se halasszuk el az egyelést, ritkítást. Azoknál a növényeknél, amelyek lassabban kelnek, érdemes odafigyelnünk a gyomosodásra is. A vetés optimális ideje akkor van itt, amikor a talaj átlagos hőmérséklete 10–12 °C fölé emelkedik. A legtöbb borsófajtánál is legyünk körültekintőek, a rajnai törpét kivéve nem jött el az ültetési idejük. A borsók a minimum 6–10 fokos talajhőmérsékletet szeretik.

Márciusban el lehet vetni a szabadföldbe a mángoldot, céklát, lóbabot, cikóriát, karalábét, fehérrépát, paszternákot. A póréhagymát, a ­téli sarjadék- és az újhagymát is elvethetjük most. A fűszernövények közül elültethetjük a kertbe a metélőhagymát, a koriandert, a kaprot, a vízitormát is, de ezeket cserépben is felnevelhetjük.