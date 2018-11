Ezért kerül többe a fenyőfa Heves megyében

A hosszan tartó meleg, száraz idő az idén nem kedvezett a fenyőfáknak, sokan csak többletköltséggel tudták termeszteni azokat. Kiderült az is, hogy a lucfenyő a legkeresettebb, a műfenyők pedig kezdenek kimenni a divatból.

Az év végi ünnepek közeledtével hamarosan megkezdődik a fenyőfavásár időszaka. Úgy hírlik viszont, hogy a nyári hőség, s a szárazság miatt jócskán megemelkednek a karácsonyfaárak. Nahóczki Lászlót, az Egererdő Zrt. egri erdészetének vezetőjét kérdeztük a témában.

– A fenyőfajták meglehetősen vízigényesek, nem nagyon szeretik a szárazságot – fogalmazott a szakértő. – Ezeket a növényeket ilyenkor locsolni szokták, s alakra is metszik. Száraz időben viszont nem olyan a növekedésük, mint csapadékos napokon, heteken, emiatt pedig a formájuk sem lesz olyan, mint korábban. Egyes esetekben, mint például a jelenlegi hosszan tartó száraz időszakban, ez bizony egyedek elpusztulását is eredményezheti. Éppen ezért sokan pluszköltséggel tudták csak előállítani, megtermelni.

Az erdészet munkájának irányítója elmondta, amit elsősorban keresnek, az a régi lucfenyő, mindig ennek az ára a legolcsóbb: 1300–1700 forint között mozog métere. Ugyanakkor az ezüstfenyő métere 1800–2000 forint között kapható Egerben. A fővárosban ennél drágábbak az árak. Mostanában az olaszok nagyon érdeklődtek a lucfenyő iránt – kedvelt az illata, s a habitusa –, így az teljesen eltűnt a piacról. Általában a másfél, két és fél méter közötti fák a legkelendőbbek. Attól nagyobbakat a közintézmények, középületek szoktak vinni.

Kiemelte, hogy az elmúlt időszakban egy minimális 10–15 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető.

– Az utóbbi években felfutott, nem természetes anyagokból álló műanyag fenyő vásárlása jelentősen visszaesett – jegyezte meg Nahóczki László. – Úgy tűnik, a lakosságnak van pénze arra, hogy a drágább, legjobb minőségű jegenyefenyőt, vagy Nordmann-fenyőt keresse. Ezeket Svédországból, s Norvégiából hozzák be, de Spanyolországban is árusítják őket. Teljesen más habitusúak – színben, illatban -, mint az itthon megtermelt fajták.

Magyarországon a kereslet majdnem 99 százaléka csemetekertekből, fenyőkertekből származik. Hazánk legdinamikusabban fejlődő része ebből a szempontból Zemplén, Somogy megye, illetve az Őrség, hiszen ott az éves csapadékmennyiség bőven meghaladja az átlagot. Emiatt is tudnak ott jó minőségű, dekoratív fákat termelni, amelyeket külföldre is szállítanak.

– Heves megyében a kistermelők is szoktak nagy mennyiséget előállítani – jelentette ki a szakember. – Az elmúlt időszakban egyre inkább javult a minőség, így az ár is növekedett. Az idén is a szebb, jobb fákat értékesítik, kicsit magasabb áron, de a lakosság nagy valószínűséggel megveszi ezeket, hiszen van rá kereslet.

Általában december elejétől lehet megvásárolni a karácsonyfákat a megyeszékhelyen is. Az a javaslat, hogy karácsony előtt 10–15 nappal a legjobb beszerezni azokat. Az ezüstfenyő jól tartja a levelét, az egyik legjobb a Nordmann-fenyő a szerb lucfenyő mellett.

