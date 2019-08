Óriási álmokkal vág neki a versenynek Tündérszép Zsanett

Az andornaktályai Pandur Zsanett volt az első, aki jelentkezett a Tündérszépek második szériájára. A fiatal lány már az első fordulóban is megmérettette magát, most pedig az a célja, hogy bekerüljön a legjobbak közé a versenyen.

Álomutazások, tévéshow és felkészítőtábor várja azokat, akik jelentkeznek a Tündérszépek második szériájára. Heves megye Tündérszépe, Kola Gréta szerint már csak az új élmények miatt is érdemes nevezni a szépségversenyre, és így gondolja ezt az első szériában a szakmai zsűri által a regionális fordulóba juttatott, mindig mosolygós és életvidám Tolnai Orsolya is. A megyei fordulóba 30 lány jut majd be, megéri tehát minél előbb nevezni, mert ha korán jelentkezel, akkor növeled annak az esélyét, hogy bekerülsz a szeptember 16-án induló megyei fordulót megelőzően, augusztus végén kezdődő fotózásra kiválasztott hölgyek közé.

A Tündérszépek második szériájára a kamerák előtt otthonosan mozgó Pandur Zsanett jelentkezett elsőként, a 24 éves lányt pedig szerkesztőségünk szakmai zsűrije már be is válogatta a fotózásra kiválasztottak közé. Az alábbiakban a vele készített villáminterjút közöljük.

– Miért határoztál úgy, hogy másodszor is megméretteted magad a Tündérszépeken?

– Elsősorban azért, mert a tavalyi verseny is nagyon tetszett, végig remekül éreztem magam. Amikor pedig az interneten felfigyeltem a hirdetésre, egyből eldöntöttem, hogy ismét megméretem magam.

– Az első fotózáson is említetted, hogy korábban már több szépségversenyen is szerepeltél. Mondhatjuk, hogy rutinos résztvevő vagy az ilyen versenyeken.

– Valóban, sőt már a Tündérszépek óta is több szépségversenyen szerepeltem. Volt, ahol bekerültem a döntősök közé is, egy másik versenyen pedig a legjobb húszig jutottam.

– Milyen céljaid vannak a Tündérszépek második fordulójában?

– Ezúttal szeretnék tovább jutni, mint legutóbb. Már csak azért is, mert úgy tudom, ezúttal egy felkészítőtáborban is részt vehetnek a legjobbak, erre pedig nagyon kíváncsi vagyok. Egyebek mellett ez is felkeltette az érdeklődésemet.

– Mit üzennél azoknak, akik még fontolgatják a jelentkezést?

– Aki szereti a fotózást, és egyáltalán közel áll ehhez a világhoz, az mindenképpen próbálja ki, és merjen belevágni!