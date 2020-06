Fákat döntött ki, ágakat szakított le a viharos szél Hevesben

Mint arról már korábban beszámoltunk portálunkon vasárnap Heves megyét is elérte a vihar . Gyöngyösön az Angyal utcában egy 20 méteres fa dőlt az útra, a helyszínre a ÉMÁSZ szakemberei mellett a gyöngyösi hivatásos tűzoltók is kiérkeztek, akik láncfűrész segítségéve távolították el az úttestről az ágakat. Gyöngyössolymos határában a vasúti sínre dőlt egy fa, továbbá Egerben, Gyöngyösön, Szentdomonkos és Tóalmás határában a járműforgalmat akadályozták a veszélyesen megdőlt fák – írja a Heves Megyei Katasztrófavédelem.

A megye hivatásos tűzoltói jellemzően motoros láncfűrésszel és kéziszerszámokkal távolították el a fákat és az ágakat, az esetek során személyi sérülés nem történt.

Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése szerint hétfő reggeltől legnagyobb eséllyel és legnagyobb számban az ország keleti, északkeleti részein várhatók zivatarok, majd este már az ország déli, délnyugati részén is lehetnek helyenként zivatarok.

A zivatarokhoz főként felhőszakadás (helyenként akár 40 milliméter feletti csapadék is hullhat rövid idő alatt) társulhat, de kisebb eséllyel nagyobb méretű jég és viharos széllökés (jellemzően 60-80 kilométer/óra, de egy-egy helyen akár >80 kilométer/óra is lehet) is előfordulhat.