Fegyelmezetten, egymásnak segítve túljuthatunk a járványon

A ­járványtani szabályok, az orvoshoz jutás nehézsége vagy lehetetlensége, a túlterhelt orvosok és telefonvonalak sokszor eredményezik, hogy a betegek úgy érzik, magukra maradtak a Covid–19 betegség tüneteivel, rémével, szövődményeivel. Alapvető, hogy a beteg megfelelő kapcsolatban legyen az orvosával, mert nincs kellő ismerete ahhoz, hogy jól tudjon dönteni. Dr. Darvai László belgyógyász, háziorvos ad tanácsokat, hogy lássuk, mikor és mit kell tenni. Fontos, hogy a legkisebb károsodással megússzuk a bajt.

– Mik is a Covid–19 tünetei?

– A gyengeség, erőtlenség, izomfájdalmak, fej- és szemfájdalom, bőrégés, nátha, torokfájás, köhögés, íz- és szagérzés elvesztése. A láz gyakori, de nem kötelező tünet, nem függ össze a betegség súlyosságával. A súlyosabb tünetek már a tüdő- vagy érrendszeri érintettség jelei. Ezek: nehézlégzés, terhelhetetlenség, légszomj, mellkasi-háti fájdalom, illetve stroke (gutaütés), veseelégtelenség vagy szívinfarktus kialakulása a kis erek tönkremenetele miatt. Gyakoriak a változatos tromboembóliás (vérrögképződéssel járó) kórállapotok, leggyakrabban tüdőembólia, tüdőverőér-trombózis. A legenyhébbtől a legsúlyosabbig terjedhetnek a tünetek, nagyon rövid idő alatt vagy hosszú hetek alatt válhat nagyon súlyossá a kórkép. Nem tudjuk, kinél és miért. Ismeretlen okból sok a tünetmentes hordozó, főként a gyerekek között.

– Mik a fenyegető tünetek, amikor mindenképp orvoshoz, mentőhöz kell fordulni?

– Ha kis fizikai terhelésre is nehézlégzés, légszomj jelentkezik, a köhögés egyre intenzívebb, az erőtlenség szokatlan, minden esetben orvosi vizsgálatra van szükség. A légzőszervek kapacitáscsökkenése e betegségben nem okoz mindig riasztó tüneteket, olykor észre sem veszik a betegek, hogy fulladnak. A légzésszám növekedése, a „nem tudom átlélegezni a tüdőmet”, az „elfogy a levegő”, a „csak bizonyos testhelyzetben kapok jól levegőt” panaszok alsó légúti érintettség gyanúját keltik. Gyakori az egyéb szervrendszerekben is a vérrögképződés, ilyenkor is kórházi vizsgálat szükséges.

– El lehet-e különíteni a Covid–19 és egyéb légúti vírusfertőzések tüneteit?

– Nem, mi sem tudjuk. Közvetlen betegvizsgálattal sem, nem még telefonon. A betegség elhúzódó volta, potenciálisan súlyos szövődményei, a légzészavar veszélye azonban az eddigi ismert vírusbetegségektől jóval veszélyesebb kórképet mutat. Jobban tesszük, ha napjainkban bármely légúti fertőzés tünetei során koronavírus-betegségre gyanakszunk. A tünetekkel mihamarabb orvoshoz kell fordulni. Bizonyos társbetegségeknél viharos gyorsasággal romolhat a helyzet, és sosem tudhatjuk, ez bekövetkezik-e. Fiatalkorban, egészséges szervezetben ennek a valószínűsége csekély, de nem lehetetlen.

– Minek teszteltessek, ha otthon maradok?

– Járványtanilag fontos, hogy a családtagok, munkatársak, barátok elkapták-e, és hordozzák-e a kórt. Enélkül a járvány elszabadul (jelenleg ez zajlik), és követhetetlenül, futótűzként terjed. A potenciális fertőzöttek a tavaszi fegyelmezettséghez hasonlítva már nem védik meg az embertársaikat az otthonmaradással. Fontos, hogy tudjam, átfertőződtem-e. Ha igen, tartós, úgy tűnik, hónapokon keresztül tartó védettség alakul ki, mint egy védőoltásnál. Nem mindegy, tudok-e segíteni barátaimnak, szüleimnek, s lazíthatok-e szabályokon átmenetileg.

– Mit szedjek, ha az orvos nem javasolt semmit?

– Közepesnél kisebb intenzitású tüneteknél, légzészavar hiányában a betegség nem kezelendő. A tüneteket kezeljük: magas láz esetén lázcsillapító (paracetamol, például Rubophen vagy metamizol, Algopyrin) alkalmazásával. A WHO az egyéb gyulladáscsökkentőeket, így az Ibuprofent egyelőre nem javasolja. A nagy fájdalmaknál is e szerek hatékonyak. Érdemes 3000 NE D-vitamint és C-vitamint, napi 1000–2000 milligrammot szedni. Az addig szedett gyógyszereinket ne hanyagoljuk el! A betegség bizonyos eseteiben vérrögképződést akadályozó szereket, véralvadásgátlót, antibiotikumot, erőteljes gyulladáscsökkentőket is javaslunk a betegeknek, otthon vagy kórházban, ez szigorú szakmai kérdés.

– Mivel segítem a gyógyulást?

– Érdemes sok folyadékot inni, nemcsak azért, mert légúti fertőzések esetén ez része a házipatika szokásos szereinek, hanem azért is, mert a koronavírus-fertőzés rettegett szövődménye, a kis- és középnagy erek belfelszínén megtapadó vérrögképződés vagy fokozott véralvadási hajlam megakadályozására, a vér besűrűsödésének meggátlására fontos. Ebben is segíthetünk, ha megfelelően hidratáljuk szervezetünket. Pihenni kell sokat, a mozgás, a fizikai terhelés elhúzódóvá teszi a gyógyulást. Ne akarjunk túl hamar visszamenni dolgozni, a betegség sokszor hetekig tart, a lezajlott fertőzés utáni erőtlenség, gyengeség elhúzódó lehet. Általában húzza az ágy a betegeket, sokan napokon keresztül nem tudnak szinte felkelni. Fontos, hogy változtassuk a testhelyzetet, egyik-másik oldalra feküdjünk, és sok időt töltsünk hason fekve. Ez a tüdő bizonyos területeinek ventilálásában előnyös. Sok esetben, enyhe lefolyású betegség esetén a gyengeség nem jelentkezik.

– Fontos a diéta?

– Könnyen emészthető, tápláló, vitamindús, ásványi anyagokban gazdag vegyes étrend javasolt. Amúgy is rossz az étvágy, nem érezzük az ételek zamatát, kellő figyelemmel legyünk, hogy megmaradjon az erőnlétünk. Ne terheljük túl az emésztőszerveket, étkezzünk könnyen, változatosan, rendszeresen. Sok gyümölcs, zöldség, a kellő fehérjebevitel megtartásával.

– Mit tegyek, ha elbagatellizáltam a bajt?

– Mindenkor érdemes jelezni, hogy vélhetőleg megfertőződhettem. Ha az antigén-gyorsteszt negatív is lesz már, és talán a PCR is, a klinikai tünetek magukért beszélnek, és a kórházban van mód a lezajlott fertőzés igazolására. Sokszor a súlyos szövődmények akár hetekkel később jelentkezhetnek a kezeletlen betegek szervezetében, ezért sosem késő orvoshoz fordulni.

– Hogyan tudok javítani otthon a légutak állapotán, a légzési kapacitásomon?

– Az egyik a gyakori hasra fordulás, ha ágyban fekszik a beteg, a másik a gyakori üldögélés, rövid séták a lakásban, ha bírjuk. A gyakori szellőztetés elengedhetetlen, részint az elhasznált levegő kicserélése, részint a vírusrészecskékkel teli levegő kiáramoltatása miatt. Javasolt minden betegnek, aki otthonában csak mérsékelt légzészavarral is küzd, otthoni légzéstámogató eszközt készítenie. Rákötünk egy gumikesztyűt egy szívószál végére, és naponta többször kövérre fújjuk azt. Ez megemeli a kilégzésvégi nyomást a légutakban és segíti a léghólyagokban a ventilációt.

– Van- e lehetőség otthon is gyógykezeléshez jutnom?

– Természetesen, igen. Bizonyos gyógyszerek egyelőre csak fekvőbeteg-intézményekben, Covid-osztályokon hozzáférhetők, de e szerek csak a betegek egy részének szükségesek.

– Hogyan jutok gyógyszerhez?

– Ma már minden háziorvosi praxisban és ­kórházi szakrendelőben lehetőség van e-recept felírására. Az orvos a gyógyszert az egészségügyi elektronikus térbe, „felhőbe” küldi fel, amit a beteg tajszámának és személyi igazolványának birtokában bármelyik gyógyszertárból kiválthat az elrendelés után azonnal.

– Mit tegyek a köhögéssel?

– A száraz, ingerköhögés gyógyszerrel csillapítható. Szögezzük le, a köhögés jó, a légutakat tisztítja. Ha a kínzó köhögés rontja a mindennapokat, lehetetlenné teszi a pihenést, csillapítani kell. Otthoni módszerekkel az illóolajok, cukorkák, pasztillák javulást hozhatnak. A produktív, váladékos köhögés akkor kezelendő, ha csak nehézségek árán tudja felköhögni a beteg a váladékot, ekkor nyákoldókat, köptetőket szedjünk, például ambroxoltartalmú szereket.

– Mikor menjek dolgozni?

– Csak, ha már megszűnt a gyengeség, erőtlenség. Ha nem fertőzök és tünetmentes vagyok. A szag- és ízérzés hiánya tartós maradhat, de ez nem akadály. A betegek egy része hetekig képtelen munkába állni. Ne erőltessük, komoly szövődmények, balesetek, állapotromlás lehet a következmény.

– Mit tegyek, ha hirtelen állapotromlás következik be?

– Ez előfordulhat akkor is, ha a betegség első időszakát panaszosan töltöttem és akkor is, ha viszonylag jól éreztem magam és egyszerre romlik váratlanul – gyakran a 7–10. napon – az állapotom. Vegyük fel a kapcsolatot telefonon ismételten orvosunkkal, aki dönt a továbbiakról. Ha a rosszullét légzési elégtelenséget, légszomjat jelent, és orvosunkat nem érjük el, bátran forduljunk a mentőszolgálathoz. Nagy valószínűséggel kórházi vizsgálat következik, amit vagy az intézménybe felvétel vagy terápiás módosítással hazabocsátás követ.

– Van-e okunk optimizmusra?

– Fegyelmezetten, a kellő ismeretek birtokában, egymásnak segítve átvészelhetjük a járványt. Nem mindegy azonban, hogy mikor, milyen áldozattal, szövődményekkel és hány emberélet árán. Tájékozódjanak, kérjenek segítséget! Ne üljenek fel a járvány-, vírus- és maszktagadók hamis tanainak, legyenek megfontoltak, elővigyázatosak, s ha a baj kialakult, pánik és kétségbeesés helyett a józan ésszel döntsenek. Mindig úgy, hogy a többiek érdekeit is képviseljék.