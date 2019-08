Fegyverropogással ostromolták a várat a XXIV. Végvári Vigasságokon

Fegyverropogás, ostrom, tradicionális mesterségek – ilyen volt a XXIV. Végvári Vigasság az Egri várban.

Pénteken kezdődött és vasárnap fejeződött be az Ostrom 1552 – XXIV. Végvári Vigasságok elnevezésű történelmi fesztivál a várban. Korhű fegyverek bemutatójával, hagyományőrző csapatokkal, tárlatvezetéssel a kazamatában, zoknicsatával, zászlóforgatók bemutatójával s sok egyéb színes programmal várták a kíváncsiskodókat. A vigasság csúcspontjaként pedig közel kétszáz vitéz felidézte dicső várvédelem és a híres Egri csillagok című regény jeleneteit. A háromnapos fesztivál idén is rendkívül népszerű volt mind az egriek, mind a turisták körében.

– Ez a vár most az ország – mondta Dobó István az ostrom egy napján Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye szerint. Úgy gondolom, hogy ez valóban igaz. Az Egri vár a hazafiságnak és a hősiességnek a jelképe. Hiszem azt, hogy az egriek és az idelátogató turisták számára igazi élményt teremt majd ez a történelmi időutazás – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg pénteken az Ostrom 1552 – XXIV. Végvári Vigasságok elnevezésű fesztivált a várban Habis László polgármester.

Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszöntőjében elmondta, ez már a huszonnegyedik vigasság. – Nagy öröm ez, mert a vár folyamatosan megújul, de külön boldogság, hogy a vigasság itt van a palota udvarán – mondta.

A péntektől vasárnapig tartó esemény látogatói átélhették a 1552-es dicső ostrom pillanatait Eger oroszlánjaival. Korhű fegyverek bemutatójával, hagyományőrző csapatokkal, családi programokkal, huszárvirtussal, felvonulásokkal, kiállításokkal és koncertekkel várták a nagy számú érdeklődőt. A fesztivál során tradicionális mesterségek kézművesei kínálták a portékáikat, és mutatták be a szakma mesterfogásait. A csúcspont az volt, amikor közel kétszáz vitéz katona elevenítette fel a dicső várvédelem jelenteit, melyeket Gárdonyi Egri csillagok című regényéből is ismerhetünk. A pénteki nyitónapon már számos programból választhattak a kíváncsiskodók, úgy mint tárlatvezetés a kazamatában, zoknicsata vagy zászlóforgatók bemutatója. Szombaton kezdésként hagyományőrzők vonultak a belvárosban, de volt török–magyar összecsapás is a Dobó téren. A vasárnapi nap is bővelkedett a látnivalókban, egyebek mellett solymászbemutatóval készültek a szervezők a vigasság résztvevőinek.