Fejlesztések várnak a Hatvan környéki településekre

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) idén is megtartotta hagyományos évértékelőjét. Ennek során számba vette a jövőbeli feladatokat is. A választókerület mind a harmincnyolc települését érintő tervekből a hatvani járás önkormányzataira vonatkozó elképeléseket vázoljuk.

Apc rengeteget fejlődött, a községben az összes bevezető út megújult – jelentette ki Szabó Zsolt. Elmondta, hogy közeleg az óvodai tornaszoba átadása, a kerékpárút a Zagyva-parton már elért a falu határáig, s a tervek szerint onnan Gyöngyösig folytatódna az építése. Boldogon ugyancsak kerékpárút épül, itt egy kisebb iskolafejlesztés is a tervekben szerepel, a legnagyobb feladat pedig a művelődési ház rendbe tétele lesz.

Csánnyal kapcsolatban Szabó Zsolt elfogultnak mondta magát, mivel a településen végezte az általános iskola alsó tagozatát. Itt a polgármesteri hivatal és az iskola felújítása mellett az utak javítása a legfontosabb feladat – jelentette ki. Ecséden tornaterem-építés a cél.

– A Rózsaszentmárton felé vezető út felújításával még adósak vagyunk, de „ez is rendezve lesz” – fogalmazott a honatya.

Heréden a főteret szeretnék felújítani, továbbá az ipari parkot révbe vinni, de egy új önkormányzati épület létesítése is a feladatok között szerepel. Hátra van még egy eddig elmaradt két kilométeres útszakasz rekonstrukciója is Lőrinci felé, a pénz megvan rá, tavasszal elkezdődhet a munka. Horton a sport, a néptánc, az iskola fejlődik, a művelődési ház állapotán van mit javítani. Kerekharaszton rendbe kell tenni a Hatvanba vezető kerékpárutat, s szükség volna közösségi házra is. A községbe tartó valamennyi fontosabb út megújult már, ezután a belterületi szakaszok következhetnek.

Lőrinciben több kerékpárút is épült vagy éppen jelenleg is épül, ezek mellett teljesen megújul majd a főtér és a városközpont, ahol piacot is létesítenek. Ami az ugyancsak a Szabadság téren lévő templom felújítását illeti, ami késik, nem múlik – jelentette ki a politikus.

Nagykökényesen újjáalakították az óvodát, s idén lesz Művészetek Kertje is a településen. Szabó Zsolt szerint a művelődési házban is van még bőven tennivaló, a községet Zagyvaszántóval összekötő út pedig 2021 végére készülhet el. Petőfibányán az egyik belterületi út idén megújul, de a hivatal és a két óvodaépület is modernebb lett az elmúlt időszakban.

Rózsaszentmártonban egyebek között megújult a hivatal, az óvoda és az iskola épülete. Jelenleg a második bölcsődei csoportot készítik elő, emellett folyamatosan korszerűsítik az utakat. Szűcsiben lesz óvoda- és iskolarekonstrukció is. Itt a hivatal korszerűsítése és a pincesor turisztikai fejlesztése még hátravan, miként az Ecséd felé vezető út rendbe tétele is. Zagyvaszántón a Művelődési Ház és a Közösségi Ház energetikai felújítása a téma; a faluban minden fontosabb út megújult, az óvodában is szépen fejlesztettek.

A települési felsorolás végén Szabó Zsolt azt is elmondta, hogy nem csak a hivatalos képviselői látogatások során, hanem más alkalmakkor is járja a térséget hol autóval, hol pedig gyalogosan, hogy az emberekkel beszélgetve minél pontosabb információkhoz jusson a sürgető tennivalókról.