Fejlődő turizmus: báziskikötő épül a nyaralóhajóknak

Húsz nyaralóhajó érkezik 2020-ig hazánkba 1,51 milliárd forint értékben a Magyarországi Nyaralóhajózás Program keretében. Kiskörén báziskikötőt építenek. A hajókat vezetői engedély nélkül ­bárki vezetheti, s erről megoszlanak a szakmai vélemények.

Idén tíz nyaralóhajóval indul a program tesztüzeme a Tisza-tavon, a Felső-Tiszán s a Bodrogon, a következő tíz hajó 2020-ban érkezik – jelentette be Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a közelmúltban Budapesten. Újdonság, hogy ezeket bárki, hajóvezetői engedély nélkül bérelheti ki, s közlekedhet vele az érintett folyószakaszokon.

Kücsön Gyula, a sarudi Élményfalu létrehozója úgy fogalmazott, a Mahart Magyar Hajózási Zrt. irányításával érkező hajók különlegesek, nagy motorral rendelkeznek, s elméletileg óránként 15 kilométer/órás sebességgel tudnak közlekedni.

Elmondta, szakmai berkekben vita alakult ki erről, mert elvileg ezeknek a lakóhajóknak a vezetéséhez kisgéphajó-vezetői engedély kellene. De létezik egy törvénymódosítás annak érdekében, hogy e hajók népszerűbbek legyenek, s egyszerűbben használhassák azokat. Tehát ezeknek a kishajóknak a vezetői – akik bérlik a járműveket – egy félórás képzést követően kisgéphajó-vezetői engedélyre jogosultak, s így vezethetik azokat.

– Felmerülhet a kérdés, ha ezekre a hajókra nem kell jogosítvány, akkor miért kell ettől kisebb méretűekre, s teljesítményűekre hajóvezetői engedélyt tenni – mondta.

Arról is szólt, a hajók Sarudra várhatóan nem tudnak bemenni, nem lehet tudni, hogyan mozognának a zsilipek között.

Kezdetben a Felső-Tisza, s a Bodrog környékén építik ki az infrastruktúrát, Kiskörén és Tokajban báziskikötőt létesítenek, s további húsz kikötőt terveznek a folyó mentén. A kiskörei önkormányzati létesítmény egy legalább 18 nyaralóhajó kikötésére alkalmas mólósorral bővül, de kialakítanak irodát, vízi rendészeti kapitányságot s szociális blokkot is.

Magyar Csilla, Kisköre polgármestere elmondta, a báziskikötő létrehozása kedvez a településnek, s munkahelyteremtés szempontjából is hasznos. A báziskikötő a megújuló kiskörei kikötő mögötti területen található majd. Az utóbbi közbeszerzési eljárása el is indul a napokban.

– Ez a turisztikai attrakció, az egész Tisza és a Tisza-tó számára is pluszszolgáltatást nyújt. Beindul a szolgáltatások fejlesztése is, hiszen a két végponton, Tokajban és Kiskörén a nyaralóhajózással kapcsolatos szolgáltatások erősödnek. Ezentúl szükséges a hajók téli tárolása, karbantartása, s műszaki állapotának vizsgálata is – fogalmazott.

Hozzátette, remélik, a kiskörei kikötő fejlesztése együtt tud haladni a báziskikötővel. Cél, hogy a nyáron elindulhasson a próbaüzem.

A programot a kormány 2017 decemberében indította, 2020-ig tartó 4,6 milliárd forintos kerettel. Az éles üzem 2020 nyarán indul, később pedig bővítik az útvonalhálózatot.