Fejtörés a szülőnek, ha bezár az óvoda

Az iskolákhoz hasonlóan az óvodákban is elhalkul a gyermekzsivaj nyaranta, ha a szünet jóval rövidebb is lesz. Nagy kérdés, hová teszik addig az ovisokat a családok... Az intézmények általában négy-öt hétre zárnak be, de körképünkből kiderül, a gyermekfelügyelet a szünet ideje alatt is mindenhol biztosított, ahol a családok igénylik ezt.

A családok tudják, nyáron ha nem is áll meg az élet a gyermekintézményekben, azért jelentősen lelassul. Az óvodákban is tartanak néhány hét szünetet. Ki vigyáz ilyenkor a kicsire? Aggodalomra nincs ok, szükség esetén a bezárás ideje alatt is biztosítják az ellátást. Van, ahol a szünet idejére a tagintézményekbe járhatnak az ovisok. Az óvodák zöme nagytakarítás és szükséges karbantartási munkák miatt zár be pár hétre, ilyenkor végzik el például minden helyen a tisztasági festést is. A néhány hét szünet azért is fontos, mert az óvodapedagógusok csak így tudják kivenni a szabadságukat.

Egerben minden óvoda bezár négy hétre a nyáron. Ez idő alatt végzik majd az intézményekben a nagytakarítást, és erre az időszakra időzítik a szükséges karbantartási és felújítási munkálatokat is – mondta el Bocsiné Percze Andrea. Az egri Kertvárosi Óvodák szakmai vezetője hozzátette, az intézmények nem egyszerre zárnak be. Könnyebbség a családoknak is, hogy körzetenként mindenhol van legalább egy nyitva tartó óvoda, ahol fogadják azokat a gyermekeket, akiknek a szülei igénylik ezt. Nemcsak a körzeten belül, hanem a város többi nyitva tartó intézményében is lehet kérni az elhelyezést. Minden évben már február 15-től közzéteszik, mely óvodák mikor tartanak szünetet. Így a szülök előre tudják szervezni szabadságukat, illetve a gyermekek elhelyezését.

A szakember elmondta, mivel nyáron kevesebb gyermek jár óvodába, ezért az intézményeken belül csoportösszevonások vannak, így az óvodapedagógusok is kivehetik a szabadságukat.

A falusi, kisvárosi intézmények legtöbbjében is hasonló gyakorlatot folytatnak a nyári szünetben. Verpeléten szintén négy hétre zár majd be az ovi, ám a feldebrőivel ellentétes időpontban, hogy a gyermekek elhelyezése biztosítva legyen.

– Amíg a mi óvodánk tart zárva, addig a feldebrői tagintézményben biztosítjuk majd igény esetén az óvodai ellátást, majd pedig fordítva. Így egyik településen se okoz remélhetőleg gondot a gyermekek elhelyezése. Míg nem lesznek gyerekek, addig elvégezzük majd a fertőtlenítő nagytakarítást, valamint az egyéb szükséges munkálatokat. A szülők megértik, hogy szükség van a szünetre. Előzetesen mindig felmérjük, mely családok igényelnek nyáron is óvodai ellátást, nem volt még ebből probléma – számolt be Miksiné Varga Ágnes, a verpeléti Gyöngyszem Óvoda óvodavezető helyettese.

Nagytályán hasonló a helyzet, a helyi Szivárvány Óvoda a maklári Napsugárral működik együtt, így felváltva biztosítják az ellátást. Újváry Zsuzsanna, a maklári óvoda vezetője elmondta, évek óta ez a bevett gyakorlat, amit a családok már megszoktak, felügyelet nélkül így sehol sem maradnak gyermekek.

Akad azonban olyan település is, ahol nyaranta nem is járatják a kicsiket óvodába, mert a nagycsaládok megoldják a gyermekfelügyeletet, ilyen például Egerszólát. A helyi óvoda öt hétre zár majd be, de a helybeliek mindig jó előre felkészülnek erre az időszakra. A legtöbb egerszóláti kisgyermekre ezalatt a nagyszülők vigyáznak, de sokan küldik táborokba is a csemetéiket. Nálunk megszokott, hogy senki nem igényli ilyenkor kérni óvodai ellátást – mondta el Verebélyiné Csufor Ágnes intézményvezető.