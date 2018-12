Fekvőrendőrökkel gyűlik meg a lőrinciek baja

Lőrinciben számos útfelület újult meg a közelmúltban. Mindezt a helyiek elégedetten vették tudomásul, azt azonban kevésbé, hogy több fekvőrendőrt is elhelyeztek, sokak szerint szakszerűtlenül.

A nyáron rendbe tették a település egyik leghosszabb útját, a Kossuth Lajos utcát. A felújítást követően a forgalmat egyirányúsították, amit fenntartásokkal ugyan, de elfogadtak a közlekedők, ám a napokban fekvőrendőröket is telepítettek, ami sokakat felbosszantott. Főként azért, mert – mint portálunknak elmondták – szerintük a forgalomlassító készségek elhelyezése az előírások figyelmen kívül hagyásával zajlott.

Ráadásul nemcsak a Kossuth utcára jellemző a probléma, hanem más közterületekre is, ahol ugyancsak fekvőrendőrökkel igyekeznek mérsékelni a száguldozást: a Mátravidéki Erőmű lakótelepén és a Táncsics utcában évek óta, újabban pedig Kossuth mellett a József Attila és a Rákóczi utcákban is, míg a közeljövő terveiben a Toldi utca is szerepel.

Összegyűjtöttük a legjellemzőbb észrevételeket. A Kossuth utcában a bekötőút torkolatában is fekvőrendőrt helyeztek el, noha itt még felgyorsítani sincs idejük az autósoknak, lévén, hogy alárendelt útszakaszról van szó. Több helyen sebességkorlátozó tábla sem figyelmeztet az akadályra, pedig a rendelkezések szerint a fizikai eszköznek olyannak kell lennie, hogy azon az adott szakaszra érvényes megengedett sebességgel biztonságosan át lehessen haladni. Ha pedig hó esik, az akadálynak akkor is észrevehetőnek kell lennie, amit figyelmeztető táblával kell megoldani. Utóbbi sem történt meg.

Schottner Norbert jegyző kérdésünkre elmondta: önkormányzati utakról lévén szó, nem kellett engedély az említett műtárgyak elhelyezéséhez. A képviselő-testület saját hatáskörében döntött a szükségességükről, s mintegy másfél millió forintot költöttek el ezek beszerzésére. Helyszíni bejárás alapján határozták meg, hol kell elhelyezni a fekvőrendőröket, s ennek megfelelően történt a telepítésük. Idáig mindössze egyetlen problémát jelző észrevétel érkezett a hivatalba, mégpedig, hogy néhány rögzítőcsavar meglazult, amit azonban már ki is javítottak.

Amikor a jegyző figyelmét felhívtuk arra, hogy az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendelet mellékletében az áll, miszerint kötelező táblával jelölni azokat a helyeket, ahol fekvőrendőrt helyeztek el, Schottner Norbert megígérte, hogy utánanéz a jogszabályoknak. Nem sokkal később visszahívott, és közölte: már intézkedett is a táblák beszerzéséről és a kihelyezésükről. Utóbbira várhatóan januárban kerül sor – tette hozzá.

A lőrincieknek nincs szerencséjük a forgalmat érintő intézkedésekkel. Nemrég számoltunk be arról, hogy a főút egyik kereszteződésébe záróvonalat festettek fel, megakadályozva, hogy a gépjárművek egy része lekanyarodhasson a tanintézmény felé. Felvetésünkre a hibát napokon belül korrigálták.

