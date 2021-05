Fél év után megtelt élettel a gyöngyösi állatkert – fotókon és videókon a nyitás első napja

A négymilliós nyitás utáni enyhítésnek köszönhetően május elsején ismét megnyitotta kapuit a gyöngyösi állatkert. Videókon és fotókon mutatjuk be, hogy telt a legújabb enyhítés első napja a mátraaljaiak egyik kedvenc helyén.

Ezt ne hagyja ki! Újraindul a turizmus Magyarországon

A négymilliós nyitásnál ismét lazítottak a védelmi intézkedéseken, elsősorban a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára, de az oltatlanok védelmében. A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítmények (így különösen állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak) a koronavírus ellen védett személyeknek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúaknak újra látogathatóak szombattól. Mint arról korábban beszámoltunk, a gyöngyösi állatkert pénteken hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az állatkert 18. életév felett csak védettségi igazolvánnyal látogatható. Arra kérték a látogatókat, hogy kezeljék megértéssel az állatkertek eddigi és jelenleg is nehéz helyzetét.

A nyitás napján Barcai Henrietta, a gyöngyösi állatkert alapítója és igazgatója érdeklődésünkre elárulta: tavaly november 11-én zártak be, s nagyon nehéz, hosszú hét hónap van mögöttük.

– Nagyon nehéz helyzetben voltunk, a látogatóinknak, képviselőknek, cégvezetőknek köszönhető az, hogy egyáltalán megmaradtunk – kezdte Barcai Henrietta, aki kimondhatatlanul örül a május 1-i nyitásnak. – Ezt a helyzetet nem csak az alakította ki, hogy novemberben be kellett zárnunk. A tavalyi évben is volt két hónap, pont ekkor, a tavasz végi, nyár eleji időszakban, s ez a bevétel nagyon hiányzott télen. Az állatkertek jórészt szezonálisak, általában márciustól november végéig vannak nyitva, s ekkor dolgoznak be télre is. Most végre elkezdhetünk dolgozni, de ahogy látom a mai napot, nem lehet összehasonlítani egy normális május elsejével, amikor hosszú sorokban állnak az emberek. Persze mi jelen pillanatban mindennek örülünk, hiszen a semminél minden jobb. Reméljük, hogy egyre több látogatónknak lesz igazolványa.

Mint azt Barcai Henriettától megtudtuk, nagyon sokan próbálkoztak bemenni az állatkertbe úgy, hogy az oltásuk már megvolt, erről orvosi igazolást is hoztak, a védettséget igazoló kártyájuk azonban még nem érkezett meg. Sajnos őket egyelőre még el kellett küldeniük.

– Mi szerencsére jól vagyunk, dolgoztunk a bezárás alatt is. Érkezett hozzánk egy nősténypuma, így ők átköltöztek egy nagyobb kifutóba. Születtek kis vidráink is, persze ők még nagyon picik, nem is biztos, hogy még megmutatják magukat. Ezen felül festettünk, újítottunk, ültettünk. Reményekkel telve várjuk a szezont, – leginkább a nyarat – hogy minél többen jöhessen el hozzánk.

Barcai Henrietta érdeklődésünkre azt is elárulta, hogy terveik természetesen most is vannak, szeretnének például egy oroszlánkifutót csinálni.

– Már korábban is szerettük volna őket nagyobb helyre költöztetni, hiszen ők voltak a legelső állatok, akik miatt állatkert lettünk. Ezt a tervet sajnos a covid keresztbe húzta. Meglátjuk a látogatói létszámot, s hogy miként alakul az indulás. Valószínűleg még a nyarat is meg kell várnunk, s ha azt látjuk, hogy bele tudunk fogni, akkor ősszel szeretnénk egy majdnem háromszor ekkora oroszlánkifutót létrehozni. Jelenleg ez a terv. Nagy dolgokban most nem gondolkodunk, a fő cél a túlélés. Nem tudhatjuk, hogy mi lesz a későbbiekben, tartalékolnunk kell amennyit csak lehet.