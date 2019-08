Fél évszázada kitart egymás mellett a sarudi házaspár

Ötvenedik házassági évfordulóját ünnepli az idén Margit néni és férje. A tősgyökeres sarudi házaspárt mindenki ismeri, aktív tagjai a falu közösségének.

A község önkormányzatának képviselő-testülete ötvenedik házassági évfordulójuk alkalmából köszöntötte Kormos Andrásné Demeter Margitot és Kormost Andrást a minap. A házaspár mindkét tagja sarudi születésű, Margit néni és férje máig a Tisza-tavi településen, a közösen épített családi házban élnek. A 66 éves hölgy felelevenítette közös életük legjelentősebb fordulópontjait, de beszélt a hosszú házasság titkáról, és a faluban töltött éveikről is. Margit néni elmondta, a bálban ismerkedtek meg a férjével, András volt az egyetlen férfi az életében.

– Tizenhat évesen, Szent Anna napján, július 26-án mentem férjhez 1969-ben. Ahhoz képest, hogy szegény családból származtunk, nagy lakodalmat csaptunk. Ötven éve élünk házasságban, jóban-rosszban, két lányunk és négy unokánk van – emlékezett vissza Kormos Andrásné.

Foglalkozásukról elmondta, ő takarítónőként dolgozott az iskolában, a férje pedig kovácsként tevékenykedett. Kitartottak egymás mellett, annak ellenére, hogy a férfi tíz évig a fővárosban dolgozott, és csak hétvégén tudtak találkozni. Majd hazakerült Sarudra, s ott kereste meg a szakmájával a kenyérrevalót.

Margit néni szerint a jó házasság titka az, hogy sok mindent el kell viselnie az embernek. Megjegyezte, semmit nem csinálna másként, hiszen már 17 éves korában is olyan éretten gondolkodott, mint most, 66 évesen.

– Lánykoromban mindig úgy voltam vele, ha jön egy fiú, akkor nem szalasztom el. Örülök, hogy így döntöttem, és az elsőnél megálltam. Ha össze is vesztünk, nem haragudtunk egymásra napokig, hetekig. Hamar túlléptünk a problémán, és folytattunk mindent úgy, mint azelőtt. Tudom, manapság ez egészen máshogy működik – mesélte. Büszkén hozzátette, az idei évfordulót a családdal és az önkormányzattal is megünnepelték, tiszteletét tette többek között Tilcsik István polgármester is. Házasságuk 25 éves évfordulójáról is méltóképp megemlékeztek, családi körben töltötték a napot.

Margit néni nem zárkózott típus, mindenki ismeri a faluban, s ő a 16 éves Tészta Klub vezetője.

– Kezdünk kicsit kiöregedni belőle. Kilenc taggal indultunk, mára csak hatan maradtunk. A mai napig együtt készítjük a tésztát a kultúrházban, legutóbb a Bibliai Étkek Fesztiváljára főztünk, s ott másodikok lettünk – közölte.

A nagymama szerepében is derekasan helytáll, rendszeresen vigyáz az unokáira, de úgy gondolja, szeretne még dolgozni egy kicsit. 71 éves férje is aktív, fűkaszával dolgozik a víkendházaiknál, és kovácsként is szorgoskodik.