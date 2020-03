Fel kell készülniük a kisvállalkozóknak, júliustól interneten kell beküldeniük a számlákat

Nyár közepétől a kisebb összegű, illetve az áfamentes számlákról is tudni akar az adóhivatal, ez az egyik változás, amivel a vállalkozóknak számolniuk kell. Változik a könyvelők munkája is.

Nagyjából ötvenezer vállalkozás működik Heves megyében, közülük kilencezer társas formában, s tizenháromezer körül alakult az egyéni vállalkozók száma. A többiek adószámmal rendelkező magánszemélyek. Az elmúlt években a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fokozatosan vonta ellenőrzés alá ezek bevételeit, akár az online pénztárgépek bevezetésével, akár a különböző eszközök, például az automaták online monitorozásával. Két évvel ezelőtt első körben a százezer forintnál nagyobb áfatartalmú számlákat kellett jelenteni elektronikusan az adóhivatalnak. Most azonban a kisebb tételeket számlázóknak, nem áfás vállalkozóknak is föl kell készülniük arra, hogy adatot kell szolgáltatniuk. Idén július 1-től minden belföldön nyilvántartott adóalany részére kiállított számlákat be kell küldeni, a jövő év első napjától pedig a magánszemélyek számára kiállított számlákat is látni fogja a NAV.

Ha valaki kézi számlatömböt használ, akkor több adminisztrációra számíthat, hiszen félmillió forint áfatartalom alatt négy napon belül, afölött pedig másnap elektronikusan rögzítenie kell az adóhatóság felületén a számlát. Aki kicsúszik a határidőből, több százezer forintos bírságot kockáztat. Könnyebb a dolguk azoknak, akik számlázóprogramot használnak, hiszen azokat eleve felkészítik az adatszolgáltatásra. A piacon sok ilyen program forgalmazója hirdeti a termékeit, így választhatnak azok a vállalkozók, akik az átállást tervezik. Érdemes egyeztetniük könyvelőjükkel is, ugyanis megkönnyíti a közös munkát, ha a számlák adatai egyszerűen átvihetők egymás közt.

A számlák adatait egyébként a NAV oldalán is rögzíthetik az adózók. Itt is lehet pdf-verziót kérni, ahogyan az online számlázó rendszerek is tudnak nyomtatható, illetve időbélyeggel ellátott dokumentumokat előállítani. Fontos tudni, hogy gondoskodni kell arról, hogy az elektronikus számlákat több éven keresztüli megőrizzék, ahogy a NAV rendszerébe feltöltött számlák archiválásáról is. Aki viszont továbbra is használ számlatömböt, azoknak is meg kell őrizniük a papíralapú dokumentációt. Fontos, hogy a váltásnál a régebbi tömböket nem szabad eldobni, sőt a korábbi években használtakat is el kell tenni, hogy ellenőrzés esetén bemutathatók legyenek. Aki elveszti a tömbjét, komoly, akár milliós bírságra számíthat.

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel, így az online számlázással kapcsolatban eddig kedvező tapasztalatai vannak a könyvelőknek. Ferencz Péter, az egyik, könyveléssel foglalkozó cég tulajdonosa elmondta, a nagyobb forgalmú vállalkozások eddig is ezt használták, a kisebbeknek meg kell majd szokniuk. Eleinte főként a kisebb egyszemélyes vállalkozásoknak okozhat majd problémát az online számlázóprogramok használata. Ez mindössze abban újdonság, hogy a szolgáltatás teljesítése, adott esetben a fizikai munka elvégzése közben oda kell ülniük a számítógép elé. Ez nem életszerű például egy egyszemélyes autószerelő műhelyben, fodrászatban vagy szobafestőnél. Ugyanakkor a programok kezelése nem állítja a szakembereket megoldhatatlan feladat elé. Azoknál a vállalkozóknál okozhat még problémát a számla kiállítása, akik különböző helyszíneken – nem kötött telephelyen, székhelyen – tevékenykednek, s ahol esetleg nincs megfelelő internetkapcsolat vagy eszköz a gépi számla kiállítására és beküldésére. A NAV rendszere jól működik, kezelhető, érthető, csakúgy, mint a különböző, már jelenleg is használatos számlázóprogramok. Amennyiben a könyvelők, illetve a vállalkozók által használt rendszer kompatibilis egymással, akkor a feladataik egyszerűsödnek.