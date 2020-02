Fel vannak készülve a speciális étrendű fiatalokra Heves megyében

Az ételallergia vagy intolerancia nem játék, egyre több szülő szembesül azzal, hogy gyermekének valamilyen diétát betartva kell az étkezését megoldani. Szerencsére az oktatási intézmények fel vannak készülve a speciális étrendű fiatalokra, de ha mégsem, van hová fordulni.

A hatályos jogszabályok alapján a normál és a diétás étkezés biztosítása egyaránt a települési önkormányzat, illetve a nevelési-oktatási intézmény fenntartójának a felelőssége. A nevelési-oktatási intézményekben minden szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylőnek az állapotának megfelelő étrendet kell biztosítani. Ezeket az igazolásokat a szülőknek kell a települési önkormányzat, illetve a fenntartó rendelkezésére bocsátani.

A megyeszékhelyen az ­Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (EKVI) felelős az iskolai közétkeztetésért, valamint ezenfelül az EKVI koordinálja az óvodások ételallergiás étkeztetését is. A speciális étrenddel kapcsolatosan az EKVI közétkeztetésért felelős csoportvezetője felméri az igényeket, összegyűjti az orvosi szakvéleményeket, és továbbítja azokat a feladatot ellátó szolgáltató, a TS Gastro Kft. szakemberei felé. Jelenleg négyféle diétás étrend érhető el – gluténmentes, tej-és tojásmentes, cukorbeteg, teljes diétás –, de folyamatban van a tej- és tojásmentes diéták szétbontása is.

Jelenleg tizenhat óvodás, tizennégy általános iskolás és öt középiskolás veszi igénybe a diétás étkezést Egerben – tudtuk meg az EKVI-től. Mind az EKVI, mind a TS Gastro Kft. munkatársai folyamatosan kapcsolatot tartanak a szülőkkel, fogadják a visszajelzéseket, tanévenként több alkalommal diétás fórumra hívják a gyermekek hozzátartozóit. A tapasztalat és a visszajelzések azt mutatják: a gyermekek és szüleik rendkívül elégedettek a szolgáltatás színvonalával – tudtuk meg a szolgáltatótól.

– Örülök, hogy van ilyen kötelezettsége az önkormányzatoknak. Jó magam is lisztérzékeny vagyok, de akkor még ritka dologról volt szó, és szóba se kerülhetett, hogy az iskolában megfelelő étkezést kapjak. Legideálisabb lenne, ha a gyerek tudna tízórait is uzsonnát is fogyasztani az iskolában, de már annak is örülök, hogy ebédet tudnak biztosítani. De tudok olyanról családról is, ahol anyuka éjszakánként főz, mert a cöliákiás gyermekének nem tudnak az intézményben megfelelő ételt biztosítani. Az lenne az ideális, ha nem tej- és cukormentes ételt kapna a lisztérzékeny lányom, mert sajnos a legtöbb esetben csak mindenmentes ételt tudnak felszolgálni. Az viszont nagyon pozitív, hogy az évenkénti orvosi ellenőrzésen nem mutattak ki még sosem diétahibát, ami azt jelenti, hogy az ebédeket készítő cég jól végzi a dolgát – nyilatkozta lapunknak egy egri anyuka.

A Hatvani Tankerületi Központtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy meghatározott esetben az ebédlőben található mikrohullámú sütőkben van lehetőség az otthonról hozott ebéd megmelegítésére. A szülők az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulhatnak panasszal, ha a diétás étkeztetéssel probléma van. A hatóság hatáskörébe tartozik ellenőrizni hogy az intézmények, valamint a települési önkormányzat, illetve a fenntartó biztosította-e a gyermeknek a szakorvos által előírt diétás étrendet, azaz a gyermeket az egészségi állapota miatt érte-e közvetlen hátrányos megkülönböztetés. A hatóság a jogsértés megállapítása esetén szankcióként kötelezi a fenntartót a jogsértő állapot megszüntetésére, emellett a hatóság megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, bírságot szabhat ki, valamint elrendelheti a határozatának nyilvánosságra hozatalát – tájékoztatta lapunkat dr. Babus Júlia hatósági főreferens.

